BAE Devlet Başkanı ve Suudi Arabistan Veliaht Prensi görüştü

BAE Devlet Başkanı ve Suudi Arabistan Veliaht Prensi görüştü

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile BAE Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid, gerçekleştirdikleri telefon görüşmesinde ikili ilişkileri ve bölgedeki son gelişmeleri değerlendirdi. Görüşmede güvenlik ve istikrar başlığı öne çıktı.

Suudi Arabistan ile Birleşik Arap Emirlikleri arasında üst düzey diplomatik temas trafiği sürüyor. Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile BAE Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid, telefon görüşmesinde hem iki ülke arasındaki işbirliğini hem de bölgedeki son gelişmeleri masaya yatırdı.

Görüşmede, Riyad ile Abu Dabi arasındaki ortak çalışma alanlarının yanı sıra, son dönemde Orta Doğu’da öne çıkan gelişmelerin bölgesel dengeler üzerindeki etkileri değerlendirildi.

Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'da yer alan habere göre, Bin Selman ve Bin Zayid arasında bir telefon görüşmesi gerçekleşti.

İki ülke arasındaki işbirliği alanlarının ele alındığı görüşmede, bölgesel gelişmelerin yanı sıra bölgedeki güvenlik ve istikrarı artırmaya yönelik çabalar gözden geçirildi.

BAE haber ajansı WAM'daki haberde de Bin Zayid ve Bin Selman'ın, ikili işbirliğinin yanı sıra bölgesel gelişmeler ve bu gelişmelerin hem bölgesel hem de uluslararası istikrara yansımalarını görüştükleri ifade edildi.

