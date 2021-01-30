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Dünya BAE destekli komutana suikast
Dünya

BAE destekli komutana suikast

Yemen'in Taiz kentinde kimliği belirsiz silahlı kişilerin düzenlediği suikast sonucu BAE destekli Ulusal Direniş Güçlerinden bir komutan öldü.

Yeniakit Publisher
2021-01-30 16:43:00 -
BAE destekli komutana suikast

Yemen'in Taiz kentinde kimliği belirsiz silahlı kişilerin düzenlediği suikast sonucu Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) destekli Ulusal Direniş Güçlerinden bir komutan öldü.

AA muhabirinin, ismini vermek istemeyen bir askeri kaynaktan aldığı bilgiye göre, Taiz'de kimliği belirsiz silahlı kişiler, Ulusal Direniş Güçleri Askeri İkmal Sorumlusu Albay Abdurrabih Mutahhar'a dün akşam suikast düzenledi.

Suikastın Taiz'e bağlı Muha kentinde düzenlendiğini aktaran kaynak, Mutahhar'ın olay yerinde öldüğünü ve suikastçıların kaçmayı başardığını bildirdi.

Ulusal Direniş Güçlerinden olayla ilgili henüz bir açıklama yapılmazken, suikasti henüz üstlenen olmadı.

BAE'nin desteğiyle kurulan Ulusal Direniş Güçleri, Husilerce 2017'de öldürülen Yemen'in eski Cumhurbaşkanı Ali Abdullah Salih'in yeğeni Tarık Muhammed Abdullah Salih tarafından idare ediliyor.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten beri başkent Sana ve bazı bölgelerin kontrolünü elinde bulunduruyor.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

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