  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Cemal Enginyurt, Mehmet Ağar iddialarına cevap verdi

Citroen fiyatlar artınca son noktayı koydu! 350 bin TL deyip ilk kez paylaştı: Binlerce satıldı, şaşkına çevirdi

Rusya tüm dünyaya ilan etti: Tüm gemiler askeri sayılacak

Danone'nin fabrikası olay oldu, ortalığı karıştırdı! Rusya el koymuştu: şirketin başına bakın kimi atadı

Her anı korkunç! Feci kaza kamerada

Emine Erdoğan'dan açıklama geldi: BAE'de altın değerinde çalışmaları inceledi! Çocuk haklarına vurgu yapıldı

‘Obüs fabrikası Katarlılara satıldı’ deyip ortalığı karıştırmıştı! Cumhurbaşkanlığından açıklama geldi

Türkiye'de çok yakında satışa çıkacak! Vivo harekete geçti: Vivo V29 Lite geliyor! Duyanlar kulaklarına inanamıyor

Renault Toros sonunda Türkiye'de satışa çıkıyor! Fiyatını duyanlar şoka uğrayacak, böyle fiyat yok

Yunanistan Türkiye ilişkilerinde felaket kapıda! Bu kez tam yer yerinden oynayacak: Türk okulu adımı!
Dünya BAE anlaşması sonrası dikkat çeken mesaj! Türkleri ülkesine davet etti
Dünya

BAE anlaşması sonrası dikkat çeken mesaj! Türkleri ülkesine davet etti

Yeniakit Publisher
2023-07-19 22:59:00 - 2023-07-19 23:00:32
BAE anlaşması sonrası dikkat çeken mesaj! Türkleri ülkesine davet etti

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dış Ticaretten Sorumlu Devlet Bakanı Thani bin Ahmed Al Zeyoudi, Türk iş dünyasına çağrıda bulunarak, 'Türkiye'yi ülkemize davet etmek istiyorum. Sürdürülebilir büyümemizde bizimle ortak olması için davet ediyoruz. Çünkü size karşı çok pozitif bir bakış açımız var.' dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Suudi Arabistan, Katar ve BAE'yi kapsayan Körfez turu kapsamında Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) tarafından hayata geçirilmesi planlanan iş forumlarının üçüncüsü, Abu Dabi'de Emirates Palace Mandarin Oriental Otel'de yapıldı.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'ın katılımıyla düzenlenen BAE-Türkiye İş Forumu'nda, iki ülkeden başta gayrimenkul, müteahhitlik, sanayi, tarım, gıda, bilişim ve bankacılık sektörleri olmak üzere birçok sektörden çok sayıda iş insanı bir araya geldi.

Forumun kapanış oturumunda konuşan BAE Dış Ticaretten Sorumlu Devlet Bakanı Zeyoudi, son dönemde iki ülke arasında yapılan anlaşmalar sonrası ilişkilerin hızla ilerlediğini ve yeni ufukların açıldığını söyledi.

Türkiye ile BAE arasındaki ilişkilerin çok büyük ivme kazandığını dile getiren Zeyoudi, şöyle devam etti:

"Ortak kazanım projesiyle yola çıkılmış bir ilişki söz konusu. İki ülke arasında çok fazla anlaşma sağlandı bugüne kadar. Bu anlaşmalar sayesinde stratejik noktalara ulaşmış vaziyetteyiz. 18 milyar dolarlık dış ticaret hacmimiz var. Bunlar petrol dışı kazanımlar. 'Türkiye, ilişkilerimizin en hızlı geliştiği ülke haline geldi.' diyebiliriz. Birleşik Arap Emirlikleri aslında Türkiye'yi çok önemli ticari, ekonomik ve stratejik ortak olarak görüyor. Aynı zamanda Türk-Arap İş Adamları Meclisi'ni de çok önemli bir kurum addediyor."
ÖNE ÇIKAN VİDEO

"Size karşı çok pozitif bir bakış açımız var"

Zeyoudi, Türk iş dünyasına çağrıda bulunarak, "Türkiye'yi ülkemize davet etmek istiyorum. Sürdürülebilir büyümemizde bizimle ortak olması için davet ediyoruz. Çünkü size karşı çok pozitif bir bakış açımız var." diye konuştu.

Karşılıklı yatırımlar ve işbirliklerini daha da artırabileceklerini dile getiren Zeyoudi, "Bu da iki dost ülkenin ortak büyümesini sağlayabilir. Ülkelerimiz arasında çok önemli ortaklıklar var. 'Aynı vizyona sahibiz.' diyebiliriz. İki ülkenin de çok güzel etkileri var. Dünya genelinde de uluslararası ortaklıkta bu etkileri uluslararası anlamda görebiliriz hem ekonomik hem de politik olarak." dedi.

Bakan Zeyoudi, bugün 50,7 milyar dolarlık anlaşmalara imza attıklarını belirterek, bu anlaşmaların iki ülke halkına hayırlı olmasını diledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Körfez turunun son durağı BAE'de!
Cumhurbaşkanı Erdoğan Körfez turunun son durağı BAE'de!

Siyaset

Cumhurbaşkanı Erdoğan Körfez turunun son durağı BAE'de!

Emine Erdoğan'dan açıklama geldi: BAE'de altın değerinde çalışmaları inceledi! Çocuk haklarına vurgu yapıldı
Emine Erdoğan'dan açıklama geldi: BAE'de altın değerinde çalışmaları inceledi! Çocuk haklarına vurgu yapıldı

Gündem

Emine Erdoğan'dan açıklama geldi: BAE'de altın değerinde çalışmaları inceledi! Çocuk haklarına vurgu yapıldı

BAE medyasında Cumhurbaşkanı Erdoğan rüzgarı!
BAE medyasında Cumhurbaşkanı Erdoğan rüzgarı!

Siyaset

BAE medyasında Cumhurbaşkanı Erdoğan rüzgarı!

BAE ve Türkiye arasında yeni bir döneme girildi
BAE ve Türkiye arasında yeni bir döneme girildi

Dünya

BAE ve Türkiye arasında yeni bir döneme girildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan BAE Devlet Başkanı Al Nahyan'a TOGG hediye etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan BAE Devlet Başkanı Al Nahyan'a TOGG hediye etti

Siyaset

Cumhurbaşkanı Erdoğan BAE Devlet Başkanı Al Nahyan'a TOGG hediye etti

Türkiye ile BAE arasında 50,7 milyar dolarlık anlaşma
Türkiye ile BAE arasında 50,7 milyar dolarlık anlaşma

Ekonomi

Türkiye ile BAE arasında 50,7 milyar dolarlık anlaşma

Sedat Peker'in sonunu getiren anlaşma! BAE ile imzalandı
Sedat Peker'in sonunu getiren anlaşma! BAE ile imzalandı

Gündem

Sedat Peker'in sonunu getiren anlaşma! BAE ile imzalandı

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23