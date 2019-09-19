0553 313 94 23

BAE, ABD öncülüğündeki uluslararası deniz güvenliği koalisyonuna katıldı

Birleşik Arap Emirlikleri, ABD öncülüğündeki uluslararası deniz güvenliği koalisyonuna katıldığını duyurdu.

19 Eylül 2019 Perşembe 12:38
BAE, ABD öncülüğündeki uluslararası deniz güvenliği koalisyonuna katıldı

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), ABD öncülüğündeki uluslararası deniz güvenliği koalisyonuna katıldığını açıkladı. 

BAE resmi ajansı WAM'ın haberine göre, BAE Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanlığından yapılan yazılı açıklamayla koalisyona katılım duyuruldu.

"ABD öncülüğündeki uluslararası deniz güvenliği koalisyonuna katılıyoruz"

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Deniz trafiğine ve dünya ticaretine yönelik tehditlere karşı bölgesel ve uluslararası çabaları desteklemek, dünya enerji güvenliğini sağlamak, dünya ekonomisine enerji akışının devamını sağlamak ve uluslararası barış ve güvenliğin korunmasına katkıda bulunmak amacıyla ABD öncülüğündeki uluslararası deniz güvenliği koalisyonuna katılıyoruz."

Açıklamada koalisyonun; deniz trafiğini güvence altına alarak ticari yük taşıyan gemileri ve dünya ticaretini korumanın yanı sıra boğazlardan geçen gemilerin emniyet ve güvenliğini güçlendirmek suretiyle koalisyona katılan ülkelerin çıkarlarını korumayı hedeflediği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca, koalisyonun görev yerinin Hürmüz Boğazı, Babu'l Mendeb, Umman Denizi ve Basra Körfezi olduğu aktarıldı.

Suudi Arabistan da milli petrol şirketi Saudi Aramco'ya düzenlenen saldırıların adından dün ABD öncülüğündeki uluslararası deniz güvenliği koalisyonuna katılma kararı aldığını açıklamıştı.

ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Joseph DunfordTemmuz'da, Hürmüz Boğazı'nda İran'ın hava sahasını ihlal ettiği iddiasıyla ABD'ye ait bir insanız hava aracını düşürmesi ve birkaç gemiye yönelik saldırıların ardından ilk kez uluslararası deniz güvenliği koalisyonundan söz etmişti.

Ana karargahı Bahreyn'de kurulan koalisyona ABD'nin yanı sıra İngiltere, Avustralya, İsrail ve Bahreyn gibi ülkeler katılmıştı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 19 Eylül 2019 Perşembe 12:38
  1. Birleşik Arap Emirlikleri (BAE)
  2. ABD
  3. BAE Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanlığı
  4. BAE resmi ajansı WAM
  5. ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Joseph Dunford
  6. Hürmüz Boğazı
  7. İngiltere
  8. Avustralya
  9. İsrail
  10. Bahreyn

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Suudi Arabistan'dan tarihi itiraf!
    1. Suudi Arabistan'dan tarihi itiraf!
    2. Selçuklu eseri Sultanhanı..
    3. Kastamonu'da kamyonet devrildi: 4 yaralı
    4. 1 yaşındaki bebek feci şekilde can verdi
    5. Dalındayken satılan Ordu kivisi Türk..
    6. Enez'de botları batan düzensiz..
    7. Suudi Arabistan'a bir saldırı daha!
    8. 'Suç makinesi' çatı katında enselendi
    9. Gazeteci Emre Erciş gözaltına alındı
    10. Tüm dünyaya duyurdular! ‘UFO’lara ait..
    11. TEM ekiplerinden DAEŞ operasyonu!..
    12. Eşek arısının soktuğu kadın yaşam..
    13. Korkutan uyarı! Gökten kimyasal yağacak
    14. BAE, ABD öncülüğündeki uluslararası..
    15. 'Fidancı köy'de 40 ülkeye fidan..
    16. Almanya'dan Irak kararı! Süre uzatıldı
    17. Ümit Karan, Vedat Muriqi'i hedef aldı
    18. EYT müjdesi! EYT çıkıyor mu? EYT..
    19. Ehliyetsiz avukattan polislere tehdit:..
    20. İnternetten kaçak tüfek satan kişi..
    21. İşte Tunç Soyer’in ilk icraati!..
    22. Fatih Altaylı, Ali Koç'u bombaladı:..
    23. Eski BBP'li isim AK Parti'den istifa..
    24. Didim'de 53 düzensiz göçmen yakalandı
    25. "TİKTOK” kullananlara geçmiş olsun!
    26. Gaz şişkinlik için hangi doktora..
    27. Sivas'ta trafik kazası! 1 ölü, 2 yaralı
    28. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç neden..
    29. Sudan’ın yaraları Türk Köylerinde..
    30. Artık onların da güvenliğini..
    Sütçü İmam, Tilki’yi Maraş’a sokmadı
    Sütçü İmam, Tilki’yi Maraş’a sokmadı
    İSPARK görevlisinden 'Boş yer var mı?' diyen araç sahibine skandal cevap: "Gabar'da var, Kato'da var"
    İSPARK görevlisinden 'Boş yer var mı?' diyen araç sahibine skandal cevap: "Gabar'da var, Kato'da var"
    Almanya'dan '15 Temmuz' itirafı! Açık açık söyledi
    Almanya'dan '15 Temmuz' itirafı! Açık açık söyledi
    Davutoğlu’nun yeni parti binasının kirasını kimler ödüyor?
    Davutoğlu’nun yeni parti binasının kirasını kimler ödüyor?
    Temel Karamollaoğlu'ndan Erdoğan'ın teklifine çarpıcı sözler!
    Temel Karamollaoğlu'ndan Erdoğan'ın teklifine çarpıcı sözler!

    Günün Karikatürü

    19 Eylul 2019
    İmamoğlu'ndan Süleyman Soylu açıklaması!
    İmamoğlu'ndan Süleyman Soylu açıklaması!
    Reis’e rest çekenleri gizleyen bakanlık bürokratları!
    Reis’e rest çekenleri gizleyen bakanlık bürokratları!