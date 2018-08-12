Badou Ndiaye kadro dışı kaldı
Galatasaray'da Fatih Terim’in kadroda görmek istediği Badou Ndiaye, Stoke City’nin dün oynadığı maçta kadro dışı kaldı. Bu gelişme, Galatasaray taraftarlarında heyecan yarattı.12 Ağustos 2018 Pazar 11:28
Galatasaray’ın hocası Fatih Terim, özellikle Şampiyonlar Ligi’ni düşünerek orta sahanın merkezine mutlaka bir oyuncu istiyor. İmparator’un gönlünde yatan ‘Aslan’; Badou Ndiaye...
Stoke City forması giyen başarılı futbolcu, dün takımının Brentford ile oynadığı Championship maçında kadro dışı kaldı.
Herhangi bir sakatlığı olmamasına rağmen hocası tarafından tercih edilmeyen Ndiaye, geçen haftaki Leeds karşılaşmasında performansıyla hayal kırıklığı yaratmıştı. Bu gelişme, Sarı-Kırmızılı taraftarlarda heyecan yaratırken, Ndiaye’nin transfer görüşmeleri yapmak için kadroya alınmadığı öne sürüldü.
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