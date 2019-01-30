Badmintoncular Ankara'da kampa girdi

ANKARA (AA) - Badminton Milli Takımı, İran'da düzenlenecek olimpiyatlara katılım puanı veren turnuva öncesi Ankara'da kampa girdi. Federasyondan yapılan açıklamaya göre milli sporcular, 4-7 Şubat tarihlerinde İran'ın başkenti Tahran'da gerçekleştirilecek Uluslararası Challenge Turnuvası'nda madalya mücadelesi verecek.

Milliler, bu turnuvanın çalışmalarına Türkiye Badminton Federasyonu Olimpiyat Hazırlık Merkezi'nde başladı. Açıklamada görüşlerine yer verilen Badminton Milli Takım Antrenörü Murat Sönmez, "Sporcularımızın performansı her gün yükseliyor. İnşallah Türk badmintonu İran'da da yükselişe devam edecek. Hedefimiz, badmintonda üç kategoride de olimpiyatlara katılmak ve derece yapmak." ifadelerini kullandı.

Federasyon başkanı Murat Özmekik ise milli takıma güvendiğini belirterek, sporculara başarılar diledi.

Tahran'da 32 ülkeden 235 badmintoncunun katılacağı turnuvada Türkiye'yi Neslihan Yiğit, Özge Bayrak, Aliye Demirbağ, Nazlıcan İnci, Bengisu Erçetin, Muhammed Ali Kurt, Emre Lale, Büşra Ünlü, Yazgan Çalışır, Serhat Salım, Serdar Koca, Emre Sönmez ve Semih Baha Başakın temsil edecek.







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