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Bademin enfes lezzeti bu çorbayı sofraların başköşesine yerleştirecek!

Akşam yemeğine farklı bir çorba hazırlamak istiyorsanız; bu tarife göz atmanızda fayda var.

10 Ağustos 2019 Cumartesi 08:09
Bademin enfes lezzeti bu çorbayı sofraların başköşesine yerleştirecek!

Yaz-kış sofraya çorbasız oturamayanların sayısı bir hayli fazladır. Mercimek, şehriye, domates ya da ayran aşı bir çırpıda saydığımız lezzetlerdendir. Ancak hem lezzetli hem de farklı bir çorba arıyorsanız; sütlü badem çorbasını denemenizi tavsiye ederiz.

Sütlü badem çorbası

Malzemeler:

  • 130 gram kavrulmamış badem
  • 1 yemek kaşığı tereyağı
  • 1 yemek kaşığı tepeleme un
  • 2 su bardağı süt
  • 3 su bardağı su
  • Tuz
  • Karabiber
  • Muskat

Üzeri için:

  • Yarım çay bardağı file badem
  • 1 tatlı kaşığı tereyağı

Bademleri geniş bir kaba alıp üzerini geçecek kadar kaynar su ilave edip 15-20 dakika bekletin. Bademler yumuşayınca sudan çıkartıp kabuklarını soyun. Kabuklarını soyduğunuz bademleri un haline gelinceye kadar mutfak robotundan geçirin.

Tereyağını bir tencerede eritip unu kokusu çıkıncaya kadar kavurun. Üzerine un haline getirdiğiniz bademleri ilave edip 2-3 dakika daha kavurun. Üzerine yavaş yavaş sütü ilave edin ve bir çırpıcı yardımıyla karıştırın. Su, muskat rendesi, tuz ve karabiberi ilave edip kaynayıncaya kadar karıştırarak pişirin. Kaynamaya başlayınca altını kısıp 5 dakika daha pişirip ocaktan alın. File bademleri tereyağında hafif kavurup çorbanın üzerine gezdirin. Çorbanızı sıcak olarak servis edin.

Afiyet olsun…

Kaynak: meraklimelehat.com

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Haber Tarihi: 10 Ağustos 2019 Cumartesi 08:09
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