Bademciklere ne iyi gelir?

Bademcik şişmesine genellikle virüsler neden olur.

Hekime başvurmadan önce ya da tedaviniz ile birlikte evde yapabileceğiniz uygulamalar

Ilık tuzlu su ile gargara yapmak ve durulamak, bademcik iltihabının neden olduğu boğaz ağrısını ve acısını hafifletmeye yardımcı olabilir. Ayrıca iltihabı azaltabilir, hatta enfeksiyonların tedavisinde yardımcı olabilir.

Piyasada birçok pastil bulunmaktadır. Özellikle doğal anti-enflamatuar özelliklere sahip bileşenler veya ağrıyı kendi başına rahatlatabilecek bileşenler içeren pastiller boğaz ağrılarını hafifletirken tedaviye yardımcı olabilir.

llık olarak hazırlanan içecekler, bademcik iltihabının neden olduğu yutkunma güçlüğü ve ağrı gibi rahatsızlıkların azaltılmasına katkı sağlayabilir.

Bilindiği gibi genel olarak vücudumuzda toplanan iltihabı ya da ödemi azaltmak için soğuk kompresler uygulanır.

Odanın havası kuru ise veya bademcik iltihabı sonucu ağız kuruluğu yaşanıyorsa, odanın havasını nemlendirmek, boğaz ağrısını hafifletmeye yardımcı olabilir.

Zencefil, güçlü anti-inflamatuar özelliklere sahip eski bir baharattır. Dünyanın en çok bilinen ve hemen hemen her kültürde kullanılan zencefilin en önemli faydaları arasında solunum yollarını iyileştirme ve şişkinliği azaltma becerisi sayılabilir.

Zencefilli çay

Malzemeler

Taze zencefil

Adaçayı

Limon

Taze nane

Çubuk tarçın

Elma kabuğu

2 su bardağı su

Yapılışı

Ceviz büyüklüğünde kök zencefili ufak ufak doğrayın. Limonları da doğrayın. Bir parça adaçayıyla beraber kaynayan suya atın. 2 dakika kaynatın. 1 tatlı kaşığı nane, 1 çubuk tarçın ve elma kabuğunu da içine atıp ağzını kapatın. 5 dakika demledikten sonra süzün. 1 tatlı kaşığı bal ekleyebilirsiniz.

Zerdeçallı tavuk suyu çorbası nasıl yapılır?

Çorba zerdeçallı tavuk suyuna çorba 1 adet tavuk but veya yarım tavuk göğsü 4 yemek kaşığı tam buğday unu 2 diş sarımsak 1 yemek kaşığı doğal sirke Tuz, karabiber, nane 1 çay kaşığı toz zerdeçal Üst solunum yollarına için zencefilli zerdeçallı tavuk suyuna çorba tarifi Tavuğu tencereye koyup su ilave edin. Kaynamaya başlayınca altını kısıp tavuğu yumuşayıncaya kadar pişirin. Tavuğu tencereden alıp soğuyunca didikleyin. Tavuk suyuna iki diş sarımsağı rendeleyin. Karabiberi ve zerdeçalı ilave edip kaynatın. Ayrı bir yerde 4 yemek kaşığı unu 2 bardak suyla iyice karıştırın. Bir yandan kepçeyle karıştırıp, bir yandan unu tavuk suyuna ilave edin. Sirke ve tuzu koyup çorbayı pişirmeye devam edin. Pişen çorbaya didiklenmiş tavuğu ve nane ekleyin.