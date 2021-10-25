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Sağlık Bademcik ve geniz etinin büyümesini tetikliyor
Sağlık

Bademcik ve geniz etinin büyümesini tetikliyor

Geniz ve boğazda yer alan geniz eti ve bademciklerin, vücudumuza solunum ve sindirim sistemiyle giren mikropların tanınıp bağışıklık yanıtının oluştuğu yapılar olduğunu ifade eden KBB ve Baş Boyun Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Özden Savaş, geçirilen enfeksiyonların sıklığına göre bademcik ve geniz etinin alınması gerekebileceğini söyledi.

Yeniakit Publisher
2021-10-25 11:25:00 -
Bademcik ve geniz etinin büyümesini tetikliyor

Geniz ve boğazda yer alan geniz eti ve bademciklerin, vücudumuza solunum ve sindirim sistemiyle giren mikropların tanınıp bağışıklık yanıtının oluştuğu yapılar olduğunu ifade eden KBB ve Baş Boyun Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Özden Savaş, geçirilen enfeksiyonların sıklığına göre bademcik ve geniz etinin alınması gerekebileceğini söyledi.

Gelişimlerine anne karnında embriyo döneminde başlayan bu dokular sıklıkla, erken çocukluk yaşlarında geçirilen üst solunum yolu enfeksiyonlarının etkisiyle büyüme gösterdiğini belirten Medicana Bursa Hastanesi KBB ve Baş Boyun Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Özden Savaş, “Çoğu kişide ilerleyen yaşlarda boyutça sabit kalıp baş-boyun bölgesindeki diğer yapılara oranla ebatça küçülürler. Ancak kimi zaman geçirilen enfeksiyonların sıklığı, enfeksiyonları tetikleyen mikropların özellikleri ya da hastanın çeşitli vücut faktörlerinin etkisiyle aşırı büyümeye uğrayıp üst solunum yolunun tıkanmasına bağlı problemleri beraberinde getirebilirler. Bademcik ve geniz eti büyümesinin allerji ve kalıtsal (ırsi) faktörler gibi etkilerle ilişkisi kanıtlanamamıştır. Bademcik ve geniz eti büyümesine bağlı oluşabilecek problemlerden bazıları şunlardır. Tekrarlayan üst solunum yolu enfeksiyonları, derin boyun bölgesinde meydana gelen ve hayatı tehdit edebilen enfeksiyonlar, özellikle geniz eti ile ilişkili olabilen tekrarlayan orta kulak enfeksiyonları, sinüzit, horlama, uyku apnesi (uykuda nefes durması), büyüme ve gelişme geriliği, dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu ve yüz gelişim bozuklukları ortaya çıkabilir” dedi.

Bademciklerin sık sık enfekte olduğu durumlarda, şiddetli horlama ve uyku apnesinde, kronik bademcik enfeksiyonlarında boğazda dirençli bakteri taşıyıcılığının önlenmesinde, iştah bozukluğu ve gelişme geriliği durumlarında bademcik ameliyatı yapılması gerektiğini ifade eden Op. Dr. Özden Savaş, “Bunun dışında bademciklerin küçülmesini kalıcı olarak sağlayabilen ya da tekrarlayan enfeksiyon sıklığını kalıcı olarak azaltabilen bir tedavi mevcut değildir. Geniz etlerinin takibinde; görece küçük olan ve uyku apnesine sebep olmayan geniz etleri, kronik geniz akıntısı ve burun tıkanıklığını azaltmak amacıyla steroid içeren burun spreyleri ve izotonik burun solüsyonları uygulanarak bir müddet izlenebilir. Ancak tekrarlayan enfeksiyonların ya da burun tıkanıklığı ve horlamanın, orta kulak enfeksiyonlarının devamı halinde bu geniz etlerinin ameliyatla alınması daha doğru olacaktır. Hastalarda geniz eti ve bademcik sorunlarının birlikte olduğu durumlarda geniz eti ve bademcikler aynı cerrahi oturumda beraber alınırlar. Hastalığın şiddeti ve seyrine göre değişebilmekle hastalar genellikle 3 yaş ve sonrasında ameliyat edilmektedirler. Çocuğun büyüme ve gelişimini etkileyen şiddetli uyku apnesi durumunda daha küçük yaşlarda ameliyat yapılması da gündeme gelebilir. Bademciklerin kısmen küçültüldüğü tonsillotomi ameliyatı dışında, bademcikler tamamen alındığından tekrardan büyüme ihtimalleri yoktur. Ancak geniz eti ameliyatı sonrası, kalan az miktarda geniz eti dokusunun yeniden büyümesi nedeniyle şikayetler tekrarlayabilmekte ve nadiren ameliyatın da tekrarlanması gerekebilmektedir” diye konuştu.

 

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