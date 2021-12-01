Bademcik şişmesine iyi gelen kür tarifi

Ebegümecinin içinde bolca C vitamini bulunduğundan güçlü antioksidan özelliklere sahip bir bitki. Bu özelliği sayesinde soğuk algınlığı, bronşit, grip ve nezle gibi birçok rahatsızlığa çözüm oluyor. Bu tarif ayrıca kuru öksürüğe ne iyi gelir.

Bademcik şişmesine kür tarifi

1 bardak kaynamış suyun içine 1 poşet adaçayı ve 2 tane ebegümecinin yaprağını atın. Bu çayın demlenmesi için 10 dakika bekleyin. Çay demlendikten sonra süzülür ve bademcik iltihabı hafif kişilerde günde 3, kötü olan kişilerde ise 6-7 kez gargara yapılması önerilmektedir. Tedavi kürü 1 ay boyunca uygulanabilir.

Bademcik şişmesine ne iyi gelir?