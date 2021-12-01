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Kadın - Aile Bademcik şişmesine iyi gelen kür tarifi
Kadın - Aile

Bademcik şişmesine iyi gelen kür tarifi

Boğazınız yanmaya başladığında sizi iyileştirecek boğaz iltihabı bitkisel çözüm önerileri

Yeniakit Publisher
2021-12-01 23:08:00 - 2021-12-01 23:12:39
Bademcik şişmesine iyi gelen kür tarifi

Ebegümecinin içinde bolca C vitamini bulunduğundan güçlü antioksidan özelliklere sahip bir bitki. Bu özelliği sayesinde soğuk algınlığı, bronşit, grip ve nezle gibi birçok rahatsızlığa çözüm oluyor. Bu tarif ayrıca kuru öksürüğe ne iyi gelir.

Bademcik şişmesine kür tarifi 

1 bardak kaynamış suyun içine 1 poşet adaçayı ve 2 tane ebegümecinin yaprağını atın. Bu çayın demlenmesi için 10 dakika bekleyin. Çay demlendikten sonra süzülür ve bademcik iltihabı hafif kişilerde günde 3, kötü olan kişilerde ise 6-7 kez gargara yapılması önerilmektedir. Tedavi kürü 1 ay boyunca uygulanabilir.

Bademcik şişmesine ne iyi gelir?

  • Tuzlu su ile gargara yapmak. Ilık tuzlu su ile gargara yapmak ve durulamak, bademcik iltihabının neden olduğu boğaz ağrısını ve acısını hafifletmeye yardımcı olabilir
  • Meyan pastilleri
  • Ham bal ile hazırlanmış ılık çaylar
  • Buzlu parmak dondurmaları veya buz parçaları 
  • Hava nemlendiricileri

 

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