Badem sütü nasıl yapılır? Bademin faydaları nelerdir?

Badem, alkali açısından çok zengin bir besin kaynağıdır. Bu madde bağışıklık sistemini güçlendirmeye yarar.

Badem sütü kilo vermek için en iyi yardımcı içeceklerden biridir. Laktoz içermez ve antioksidanlar ile potasyum ve kalsiyum gibi mineraller açısından çok zengindir. İnek sütü yerine içilebilecek, kolesterolü az, vitamini bol ve çok lezzetli bir süttür. İçeriğindeki kalori miktarı soya sütünden daha azdır.

Badem sütü nasıl yapılır?

Malzemeler

1 bardak (yaklaşık 100 gr) çiğ badem

3 bardak su

Süzmek için tülbent

Yapılışı

1 bardak bademi 1 bardak suyla geceden ıslatıyoruz. Sabah bademi süzüp, 2 bardak su ile rondoya koyuyoruz. 30 saniye rondoyu çalıştırsanız yeter. Sütü çıkmış oluyor.Tülbentle süzerek rondodakileri süt ve posa olarak ayırıyoruz. Posasını da atmayın keklere çöreklere kullanabilirsiniz.

Bademin faydaları nelerdir?

Badem kötü kolesterol seviyesini düşürür.

Kalp krizi geçirme riskini önler.

E vitamini ile birlikte, flavoniodlar vücuttaki iltihabı azaltır.

Bilişsel düşüşü önler ve beyindeki enflamatuar süreçleri azaltarak sağlıklı nörolojik aktiviteyi destekler.

Cildinizi sağlıklı ve genç tutar. Güçlü antioksidanlar olan bu maddeler cilt kanseri ile savaşır ve önler.

Kan şekeri seviyenizi ve diyabetinizi kontrol etmenize yardımcı olur

Aşırı yemeyi önlemenize yardımcı olur.

Badem günde ne kadar tüketilmeli?

Bademin her gün en az 15 adet, en fazla 20 adet tüketilmesi önerilmektedir. Sağlıklı bir şekilde beslenmenin önemli parçalarından biri düzenli olarak badem tüketmektir.

Çiğ Bademin faydaları