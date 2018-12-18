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Badem sağlıklı zayıflatıyor

Bademin faydaları saymakla bitmiyor; lezzetli, tok tutuyor, zayıflatıyor ve en önemlisi insan sağlığına sağlık katıyor.

18 Aralık 2018 Salı 20:54
Badem sağlıklı zayıflatıyor

Bademde çinko, demir, kalsiyum, potasyum, E vitamini gibi mineraller ve vitaminler vardır. Ayrıca kansere karşı koruyucu olabileceği savunuluyor. Ayrıca Omega 3 seviyesi de çok yüksek. Taşıdığı enzim ve yağ asidi kalp damar hastalıklarından kişiyi koruyor ve yaşlanmaya gidiş sürecini yavaşlatıyor. Bademin aynı zamanda çok da iyi zayıflattığı belirlendi. Amerika’da yapılan bir araştırma ile zayıflamak isteyenlere günde 17 tane badem verildiğinde daha iyi kilo kaybettikleri gösterildi. Bademin kaliteli proteini ve sağlıklı yağları kişiyi daha uzun süre tok tutuyor.

Lif oranı yüksek olduğu için barsak hareketlerini artırıyor. Hazırlama zorluğu olmadığı için her yerde kolayca bulunabiliyor ve her yere kolayca taşınabiliyor.

• Bademi çiğ, kavrulmamış ve tuzsuz olarak satın alın.

• Mümkünse kabuklu ve kabuğu kolay kırılabilir olanları tercih edin.

• Bir defada 15’ten fazla yemeyin. Küçük bir kaseye sayarak koyun. İş yerinizde çekmecenizde ve çantanızda 15’lik küçük paketler şeklinde de bulundurabilirsiniz.

• Ara öğünlerde özellikle tercih etmeye çalışın. Az yağlı süt ve ayranla birlikte mükemmel bir birliktelik oluşturuyor.

• Meyveleri tek başına yemektense bademle birlikte yediğinizde glisemik indeksi düşürmüş olursunuz, bu da sizin daha tok kalmanızı sağlar.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 18 Aralık 2018 Salı 21:05
  1. badem
  2. bademin faydaları

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