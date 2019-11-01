Badem helvası nasıl yapılır? Badem helvası tarifi
Geçmişi yüzlerce yıl önceye dayanan Anadolu'nun geleneksel lezzetlerinden biridir badem helvası… İşte, badem helvası tarifi...
Geçmişi yüzlerce yıl önceye dayanan Anadolu'nun geleneksel lezzetlerinden biridir badem helvası… İşte, badem helvası tarifi...
Badem helvası nasıl yapılır?
Malzemeler:
- 3 su bardağı badem
- 4 su bardağı şeker
Bademleri 10 dakika kadar suda bekletin.
Sudan aldığınız bademlerin kabuklarını soyun.
Soyduğunuz bademleri yağını salana kadar havanda dövün.
Toz haline gelen bademi tepsiye yayın.
Şekeri havana alıp iyice dövün.
Ardından şekeri bademin üzerine boşaltın.
Badem ve şekeri iyice yoğurun.
Kıvam alan helvayı kaşık yardımıyla şekillendirebilirsiniz.
Afiyet olsun.