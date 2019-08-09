Badem çorbası | Sütlü tadıyla bol vitaminli çorba tarifi Bademden çorba olur mu demeyin! Bu enfes lezzeti mutlaka deneyin.

İçerdiği doğal yağlar ve vitaminler sayesinde, sıkça tükettiğimiz bademi, çorbanın içindede seveceksiniz. İçimi hafif ve yumuşak olan, kolay içimli bir çorba. Dilerseniz bu tarifin içerisine haşlanmış brokoli ekleyerek, vitamin ve yeşillik bakımından zenginleştirebilirsiniz. Aynı şekilde en son ekleyeceğiniz sebze ya da kuruyemişlerle, farklı tarifler çıkarmanız mümkün. Malzemeler 130 gram kavrulmamış badem

1 yemek kaşığı tereyağı

1 yemek kaşığı tepeleme un

2 su bardağı süt

3 su bardağı su

Tuz

Karabiber

Muskat Üzeri için: Yarım çay bardağı file badem

1 tatlı kaşığı tereyağı Hazırlanışı Bademleri geniş bir kaba alıp üzerini geçecek kadar kaynar su ilave edip 15-20 dakika bekletin. Bademler yumuşayınca sudan çıkartıp kabuklarını soyun. Kabuklarını soyduğunuz bademleri un haline gelinceye kadar mutfak robotundan geçirin. Tereyağını bir tencerede eritip unu kokusu çıkıncaya kadar kavurun. Üzerine un haline getirdiğiniz bademleri ilave edip 2-3 dakika daha kavurun. Ardından yavaş yavaş sütü ilave edin ve bir çırpıcı yardımıyla karıştırın. Su, muskat rendesi, tuz ve karabiberi ilave edip kaynayıncaya kadar karıştırarak pişirin. Kaynamaya başlayınca altını kısıp 5 dakika daha pişirip ocaktan alın. Şimdiden afiyet olsun... Kaynak: meraklımelehat.com

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