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Badem çorbası | Sütlü tadıyla bol vitaminli çorba tarifi

Bademden çorba olur mu demeyin! Bu enfes lezzeti mutlaka deneyin.

09 Ağustos 2019 Cuma 13:55
Badem çorbası | Sütlü tadıyla bol vitaminli çorba tarifi

İçerdiği doğal yağlar ve vitaminler sayesinde, sıkça tükettiğimiz bademi, çorbanın içindede seveceksiniz. İçimi hafif ve yumuşak olan, kolay içimli bir çorba.

Dilerseniz bu tarifin içerisine haşlanmış brokoli ekleyerek, vitamin ve yeşillik bakımından zenginleştirebilirsiniz. Aynı şekilde en son ekleyeceğiniz sebze ya da kuruyemişlerle, farklı tarifler çıkarmanız mümkün.

Malzemeler

  • 130 gram kavrulmamış badem
  • 1 yemek kaşığı tereyağı
  • 1 yemek kaşığı tepeleme un
  • 2 su bardağı süt
  • 3 su bardağı su
  • Tuz
  • Karabiber
  • Muskat

Üzeri için:

  • Yarım çay bardağı file badem
  • 1 tatlı kaşığı tereyağı

Hazırlanışı

Bademleri geniş bir kaba alıp üzerini geçecek kadar kaynar su ilave edip 15-20 dakika bekletin. Bademler yumuşayınca sudan çıkartıp kabuklarını soyun. Kabuklarını soyduğunuz bademleri un haline gelinceye kadar mutfak robotundan geçirin.

Tereyağını bir tencerede eritip unu kokusu çıkıncaya kadar kavurun. Üzerine un haline getirdiğiniz bademleri ilave edip 2-3 dakika daha kavurun.

Ardından yavaş yavaş sütü ilave edin ve bir çırpıcı yardımıyla karıştırın.

Su, muskat rendesi, tuz ve karabiberi ilave edip kaynayıncaya kadar karıştırarak pişirin.

Kaynamaya başlayınca altını kısıp 5 dakika daha pişirip ocaktan alın.

Şimdiden afiyet olsun...

Kaynak: meraklımelehat.com

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Haber Tarihi: 09 Ağustos 2019 Cuma 13:55
  1. çorba
  2. badem
  3. kuruyemiş
  4. tarifler

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