Bacaklardaki ağrı ve uyuşma bel fıtığı habercisi olabilir

NCR İnternational Hospital Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hekimi Uzm. Dr. M. Sefa Yalçın, pek çok kişinin yaşadığı bel fıtığı rahatsızlığının bilinen ve bilinmeyen birçok sebebi olduğunu belirterek, tedavisi ve teşhisi zor olan bel fıtığının en belirgin bulguları arasında bacaklardaki şiddetli ağrı ve yoğun uyuşmalar gösterilebileceğini ifade etti. Özellikle erken ve orta evre fıtıklar için fizik tedavi ünitesinde uygulanan yöntemler hakkında bilgi veren Yalçın, genellikle belden başlayıp tek veya her iki bacağa vuran bir uyuşma hatta ağrı ile kendini gösteren bel fıtığının tanı ve tedavisini anlattı.

KİMİ ZAMAN AĞRI İLE BELİRMEZ

Sağlıklı bir disk'in omurgada tıpkı araba amortisörü gibi şok emici olarak çalıştığını aktaran Yalçın, "Disklerimiz omurgayı yer çekimine karşı ve atlama, çekme, itme gibi güçlü hareketlerden korur. Fıtıklaşma diskin merkezindeki çekirdek dışarı doğru basınç yapmaya başladığında oluşur. Bel fıtığının en önemli belirtisi belden başlayarak bacaklara doğru yayılan ağrı ve uyuşmadır" dedi.

Bel fıtığının normal şartlarda vücuda verdiği sinyallerle kendini belli ettiğini söyleyen Yalçın, fıtığın bazen de gizli seyirde ilerleyebileceğini hatta kimi zaman ağrı, uyuşma gibi belirtiler vermeden oluşan bel fıtıklarının da görüldüğünü açıkladı.

BELİRTİLERİ

Bel fıtığının genel belirtilerinden de bahseden Yalçın, "Bel fıtığının en büyük habercisi belden başlayarak bacaklara doğru uzanan hat boyunca hissedilen şiddetli ağrıdır. Bu ağrılar öksürük, hapşırık gibi ani hareketlerle şiddetlenir ve tutulmalar meydana gelir. Bu ağrılar bel, kalça, bacak, ayak ve en son parmaklara kadar hissedilebilir. Uyuşukluk, yürümede zorluk ve hareketlerde zayıflama bel fıtığı olan kişilerde sık görülen belirtiler arasındadır. Belirtilerden bir diğeri de bacaklarda ağrı ile beraber görülen uyuşma, karıncalanma ve zayıflıktır. Ağrı, uyuşma ve karıncalanma her iki bacakta görülebileceği gibi yalnız bir bacakta da olabilir. Çünkü her bacakta ayrı bir sinir hattı bulunur. İğnelenme, karıncalanma ve yanma hissi hasar gören disk siyatik sinirleri dışında, omurganın çevresinde bulunan başka bir sinire de baskı yapabilir. Oluşan bu baskı ile karıncalanma ve iğnelenme hissi oluşur. Fıtığın ileri evrelerinde hastalar tuvaletini tutamayacak hale gelebilir. Bu durum fıtığın çok kritik şekilde ilerlediğinin de habercisidir" ifadelerini kullandı.

CERRAHİ DIŞI TEDAVİ METODLARI

Tedavi yöntemleri ile ilgili de bilgi veren Yalçın, "Şiddetli bel ağrısını dindirmek için genellikle 1-2 günlük yatak istirahati yeterli olacaktır. Uzun süre ayakta kalınmaması gerekir ancak uzun süre oturmak da iyi değildir. Hareketler yavaş ve kontrollü olmalıdır. Doktorun önerdiği kas gevşetici veya ağrı kesici ilaçlar alınabilir. Fizik tedavi ve egzersizler denenmelidir. Fıtığın nispeten ilerlediği durumlarda başvurulan fizik tedavi bel fıtığına yönelik belli hareketler bel kaslarını ve karın kaslarını güçlendirmeye yardımcı olabilir. Fizik tedavide ilk günler ağrılarda artma olabilir. Bu geçici ve normal bir durumdur. Epidural Steroid Enjeksiyonu da bilinen tedavi yöntemlerindendir. Bölgesel ödemi ve yangıyı azaltmak için bölgeye iğne yapılır. Bu belirtilerin azalmasında en etkili yöntemlerden biridir ancak daha çok şiddetli ağrı olduğu durumlarda tercih edilir. İğne son zamanlarda en çok tercih edilen yöntemlerdendir. Bir diğer tedavi yöntemi ise PRP uygulamasıdır. Bir kişiden çok az miktarda kanın alınarak özel bir tüple santrifüj işlemine tabi tutulduktan sonra bileşenlerine ayrıştırılması ve PRP’nin yine aynı kişiye enjeksiyon yolu ile geri verilmesini temel alan bir uygulama olan PRP tedavide etkin bir yöntemdir" şeklinde konuştu.