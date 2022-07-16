Bacak şişmesi neden olur, sebepleri neler, nasıl geçer? Ödem nasıl atılır?

Bacak şişmesi çoğunlukla hastalık olmamakla birlikte vücutta su toplama da diyebileceğimiz özellikle kadınlarda sıklıkla karşılaşılan ödemsel şikayetlerden biridir. Bacak şişmesinin nedenleri daha çok yenilen içilen şeylerden kaynaklı olabileceği gibi, tedavisi de yeme ve spor alışkanlıklarının değişmesi ile gerçekleştirilebilir.

Bacak Şişmesi Neden Olur? Başlıca Nedenleri Neler?

Gebelikte Bacak Şişmesi

Bacak şişmesinin en sık görülen sebebi hamileliktir. Daha çok vücut ödemi şeklinde görülen şişme ayaklarda kendini daha fazla belli eder ve korkulacak bir durum değildir. Gebelikte bacak şişmesi gibi durumlar gayet normaldir. Gebeliğin sonlanmasından ortalama bir ay sonra şişlikler kendiliğinden inecektir.

Ödem Sebebi İle Bacak Şişmesi

Bacak şişmesinin bir diğer sebebi ise ödemlerdir. Ödemler tüm vücutta karşılaşılabilen doğal bir yoldur. Ödemlerin oluşumunun sebebi vücutta su birikmesidir. Vücutta belli bir bölgede su birikmesiyle oluşan ödemler bacaklarda da oluşabilir. Bacaklarda oluşan ödemlerin geçmesi için yapılabilecek en iyi yöntem hareket etmektir. Ödemi su içerek ve hareket ederek atabilirsiniz.

Hastalık Sebebi İle Bacak Şişmesi

Bacak şişmesinde ki bir diğer sebepse hastalıklardır. Bazı hastalıklar bacak şişmesine sebep olabilir. Romatizmal hastalıkların bacak şişmesine sebep olabileceği gibi kalp ve damar hastalıkları da bacak şişmesine sebep olur.

Bacak Şişmesi Nasıl Geçer? Bacak Şişmesinin Tedavisi

Bacak şişmesi nasıl geçer? sorusuna verilecek en güzel cevap, bacak şişmesinin tedavisinin yapılabilmesi için soruna göre bir çözüm üretilmesi gerekmektedir. Bu nedenle bacak şişmesine neden olan durumlar tespit edilmesinin akabinde tedavi yönteminin uygulanması gerekmektedir.

Bacak şişmesinin sebebi eğer ki ödemse o halde çözüm olarak da ödem attırıcı bir yol izlenmelidir. Ödem atmak için tercih edilecek özel kürler bulunmaktadır. Mesela limonlu su doğal ödem attıran bir etkiye sahiptir.

Bacak şişmesinin bir diğer sebebiyse hastalıklardır. Eğer ki herhangi bir hastalıktan dolayı bacak şişmesi problemi yaşıyorsanız o halde önce hastalığınıza çözüm bulmak için uzman bir doktora gözükmelisiniz.

VÜCUTTAKİ ÖDEM NASIL ATILIR?

Ödem, bir ilacın yan etkisi olarak meydana gelebilir ya da bir karaciğer, kalp, böbrek hastalığının belirtileri arasında yer alabilir. Bu yüzden ödemin hangi sebepten ötürü oluştuğunun tespit edilmesi, tedavinin planlanabilmesi açısından önem taşır. Vücuttaki biriken ödem sonrası özellikle el ve ayaklarda şişmeler meydana gelir. Bu şişliklerin birden farklı nedenleri vardır.

HAMİLELİKTE ÖDEM NASIL ATILIR?

Gebelik döneminde anne adaylarının damarlarında dolaşan kanın hacmi yaklaşık %50 oranında artar. Artan kan hacmiyle birlikte damarlarda bir miktar genişleme olur. Fazla sıvının bir bölümü doku içerisindeki hücrelerin içine dolar ve bu sebeple şişlikler meydana gelir. Bu yüzden hamileyken su tüketimini olabildiğince artırmak hem bebeğin sağlığı için hem de vücutta ödem oluşmaması için önemlidir.

TROMBOFLEBİT

Tromboflebit, bir kan pıhtısının neden olduğu damar iltihaplanmasıdır. Genellikle bacaklarda, cildin yüzeyine yakın damarlarda veya daha derinlerde oluşabilir. Sık karşılaşılan tromboflebit belirtileri;

Ağrı,

Sıcaklık hissi,

Deride hassasiyet,

Kızarıklık,

Şişlik (ödem) şeklinde sıralanabilir.

Yüzeysel tromboflebitte bazen etkilenen damar gözle görülür şekilde tıkanır ve tamamen kırmızı bir hal alır.

VARİS

Özellikle damarlarınız genişlediğinde ve kanla dolduğunda varisler ortaya çıkar. Varisli damarlar tipik olarak şişmiş ve kabarık görünür ayrıca mavimsi-mor veya kırmızı bir renge sahiptirler. Genellikle ağrılıdırlar ve kişinin yaşam kalitesini ciddi anlamda etkilerler. Özellikle kadınlarda bu durum çok yaygındır. Dünya nüfusunun yaklaşık %25'i varisli damarlara sahiptir. Varis genelde alt bacakta meydana gelir. Nedenleri arasında hamilelik, menopoz, uzun süre ayakta kalmak, şişmanlık ve ailede variköz venler yani varisli damarlara sahip kişiler olmasıdır.

KALP YETMEZLİĞİ

Kalp yetmezliği, kalbin vücuda yeterli miktarda kan tedarik edememesi şeklinde tanımlanabilir. Yeterli kan akışı olmadan, tüm ana vücut fonksiyonları bozulur. Kalp yetmezliği olan bazı kişilerde, kalp vücuttaki diğer organları desteklemek için yeterli kan pompalamakta güçlük çeker. Kalp yetmezliği kalbin sağ veya sol tarafını veya her ikisini aynı anda etkileyebilir. Hastalığın belirtileri arasında; aşırı yorgunluk, ani kilo alımı, iştah kaybı, kalıcı öksürük, düzensiz nabız, kalp çarpıntısı, karın şişmesi, nefes darlığı, bacak ve ayak bileğinde şişme ve çıkıntılı boyun damarları yer alır.

ÖDEM BELİRTİLERİ NELERDİR?

Özellikle kol ve bacak bölgelerinde, cildin altındaki dokunun şişmesi

Gerilmiş veya parlak cilt

Parmağın birkaç saniye basılı tutulmasıyla birlikte bölgede bir çukur oluşması

Yüz, gözler ve ayak bileklerinde şişlik

Sert ve ağrıyan eklemler

Baş ağrısı

El ve boyun damarlarının belirginleşmesi

Kilo kaybı ya da kilo alımı

Yüksek nabız atımı ve kan basıncı

Karın ağrısı

Bağırsak alışkanlıklarında değişiklikler

Mide bulantısı ve kusma

Görme bozuklukları

Ödem nasıl anlaşılır sorusuna cevaben sayılan bu belirtiler dikkate alınmalıdır. Bu belirtilerden bir ya da birkaçının yaşanması halinde mutlaka bir dahiliye ya da nefroloji uzmanına başvurulması gerekir.

ÖDEM AĞRI YAPAR MI?

Vücudun pek çok bölgesinde oluşabilen ödeme özellikle el, bacak, ayak ve ayak bileklerinde rastlanır. Eğer ödem bacakta oluşmuşsa ağrı meydana gelebilir. Çünkü ödem oluştuğunda kan birikimi fazla olduğu için bacak çok daha ağırlaşır ve yürüyüşü dahi etkiler. Özellikle şişman insanlarda ağrı daha fazla görülür. Ödem kalp problemlerinden kaynaklanıyorsa her bir bacak 5 ya da 10 kilo arasında bir ağırlığa ulaşabilir ve günlük yaşantıyı fazlasıyla etkileyebilir.

ÖDEM NASIL TEDAVİ EDİLİR?

Ödemin tam anlamıyla tedavi edilebilmesi için öncelikle altında yatan sebeplerin teşhis edilmesi gerekir. Hafif ödem genellikle kısa bir süre sonra kendiliğinden yok olur. Özellikle bacaklardaki ödem nasıl giderilir diye merak ediyorsanız öncelikle bacaklarınızı kalp hizasından yüksekte tutmalısınız. Ayrıca her saat başı beşer dakikalık yürüyüşler bacaklardaki ödemin atılmasına yardımcı olur. Yürüyüş sizi hem rahatlatır hem de yeterli miktarda su tüketmenizi sağlar. Ödem vücuttan nasıl atılır sorusuna cevaben uygulanabilecek diğer yöntemler aşağıdaki gibidir:

Bol su tüketmek, ödemi vücuttan atabilmek için gereken yegane yöntemlerden biridir. Vücudunuzu temizlemek için günde en az 6-8 bardak su içmeyi ihmal etmeyin. Ayrıca fazla tuz tüketimi de başlıca ödem sebeplerindendir. Bu yüzden tuzu azaltın, hatta mümkünse tamamen bırakmaya çalışın.

Alkol ve kafein hem genel vücut sağlığını olumsuz anlamda etkiler hem de ödem oluşumuna sebep olur. Bu yüzden alkol ve kafeinden uzak durun. Alkol ve kafein sizi dehidre edebilir yani susuz bırakabilir.

Eğer ödem bileklerinizde ve ellerinizdeyse kollarınızı her 30 dakikada bir yüksekte tutmaya çalışın. Bu hareket vücudunuzda biriken sıvının dışarı atılmasına yardımcı olacaktır.

Masaj yaptırmak da kısa sürede ödem yok etme konusunda oldukça etkili yöntemlerden biridir, çünkü masaj vücuttaki fazla sıvıyı harekete geçirebilir. Özellikle lenfödem masajı vücudun lenfatik sistemini harekete geçirerek bağışıklığı destekleyen bir uygulamadır.

Eğer ciddi bir sağlık probleminiz yoksa bedeninize uygun olan egzersiz programları uygulayabilirsiniz.

Karbonhidrat içeren gıdaları olabildiğince az tüketmeye çalışın. Bunun yerine ara öğünlerde kefir ya da yoğurt tüketebilirsiniz.

Şekerden olabildiğince uzak durun, çünkü şeker aşırı derecede su tüketimine sebep olur. Böbrekler sadece ihtiyaçları kadar suyu süzerler. Bu yüzden fazla su vücutta hapsolarak ödeme oluşumuna uygun zemini hazırlar. Ödem ne sebeple olursa olsun tedavi edilmezse halsizlik, gözlerde şişme, yorgunluk, çabuk yorulma, nefes darlığı, bacaklarda varis, aşırı terleme ve sıcağa karşı tahammül gösterememe gibi rahatsız edici durumların oluşmasına sebep olabilir. Ödemin zararları arasında beyinde görülen ciddi hasardan da bahsetmek gerekir. Beyin ödemi çok ciddi bir durumdur. Eğer ödem beynin parietal bölgesinde oluşmuşsa konuşmada güçlüğe, görme, koklama ve duyma problemlerine sebep olur. Ayrıca şiddetli baş ağrılarıyla kişinin yaşam kalitesini düşürür.