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Gündem Bacağından vurulan kişi direksiyon başına geçip hastaneye gitti
Gündem

Bacağından vurulan kişi direksiyon başına geçip hastaneye gitti

Denizli'de tabanca ile bacağından yaralanan Dalyan A. yaralı bacağıyla otomobilini kullanıp hastaneye gitti.

Yeniakit Publisher
2020-08-26 05:24:00 -
Bacağından vurulan kişi direksiyon başına geçip hastaneye gitti

Denizli Merkezefendi ilçesi Muratdede Mahallesi'nde saat 23.00'te meydana geldi. Verilen bilgiye göreDalyan A. ile aralarında husumet bulunan eski işyerindeki komşusu Raşit U. tartışmaya başladı. Sözlü tartışma kavgaya dönüşünce Raşit U. yanında getirdiği tabancayla Dalyan A.'ya ateş açıp kayıplara karıştı.

Otomobil kullanarak hastaneye geldi

Dalyan A. ise bacağından yaralanmasına karşın otomobiline binerek Denizli Devlet Hastanesi'ne ulaştı. Yaralı Dalyan A. hastanede tedaviye alınırken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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