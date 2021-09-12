  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Bacağı parçalandı! Feci olay
Kaçak sigara taşıyan otobüs firmasına baskın
Japon ve Vietnam arasında kritik anlaşma
Meksika'da felaket: Kayalar evin üstüne düştü!
Yerel Bacağı parçalandı! Feci olay
Yerel

Bacağı parçalandı! Feci olay

Afyonkarahisar'da bacağını mısır silaj makinesine sıkıştıran vatandaş yaralandı.

Yeniakit Publisher
2021-09-12 10:12:00 -
Bacağı parçalandı! Feci olay

Olay, Sinanpaşa ilçesine bağlı Akören köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, köyde mısır hasadı yapılan tarlada çalışan Sabri Ergin (40) isimli adamın sol bacağını henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü mısır silaj makinesi kaptı. Kanlar içinde kalan Ergin’in durumunu gören tarladaki diğer çalışanlar durumu jandarmaya bildirerek yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri Ergin’in bacağının makine içerisinde olduğunu ve çıkaramadığını görünce bölgeye İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ile 112 acil servis ekipleri istedi. Bunun üzerine bölgeye gelen AFAD ve sağlık ekipleri yaklaşık yarım saat süren bir uğraşın ardından makinenin bazı yerlerini sökerek Ergin’in parçalanan bacağını makinenin içinde çıkarmayı başardı. Ergin ardından olay yerinde hazır bekletilen ambulans ile üniversite hastanesine kaldırıldı. Ergin yapılan ilk tespitlerden bacağının büyük bir bölümün parçalandığı belirlenirken, yoğun bakımdaki tedavisinin ise sürdüğü bildirildi.
Olayın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay