  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel Baca yangınına termal kamera ile müdahale
Yerel

Baca yangınına termal kamera ile müdahale

Yeniakit Publisher
2023-08-30 03:32:00 -
Baca yangınına termal kamera ile müdahale

Düzce’de gece saatlerinde baca yangınına müdahale eden ekipler, alevleri termal kamera ile tespit etti.

Olay Konuralp Şehit Murat Demir Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre bacadan çıkan alevleri gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Bölgeye ulaşan ekipler bacadan çıkan alevlerin yer tespitini termal kameralar ile gerçekleştirerek alevlerin yerini tespit ederek söndürdü. Bu esnada çevredeki vatandaşlar da olan biteni meraklı gözlerle izledi. İtfaiye ekipleri ise baca kısmını yerinden çıkarıp kıvılcımları engelleyerek müdahalede bulundu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23