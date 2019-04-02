Babel'in golü Fulham'ı kümede tutamadı - Ryan Babel'in golüne rağmen Watford'a 4-1 yenilen Fulham, Huddersfield Town'dan sonra İngiltere Premier Lig'de küme düşmesi kesinleşen 2. takım oldu



ANKARA (AA) - İngiltere Premier Lig'de Watford'a 4-1 yenilen Fulham'ın bitime 5 hafta kala küme düşmesi kesinleşti. Ligin 33. haftasında Watford, Fulham'ı konuk etti. Ev sahibi ekip, Doucoure'nin 23, Hughes'ün 63, Deeney'nin 69 ve Femenia'nın 75. dakikadaki golleriyle maçı 4-1 kazandı. Fulham'ın golünü, 33. dakikada ara transfer döneminde Beşiktaş'tan kadrosuna kattığı Ryan Babel kaydetti. Son 5 maçı öncesinde küme düşme hattının üstündeki takımlarla arasındaki fark 16 puan olan Fulham, bu sezon Huddersfield Town'dan sonra Premier Lig'e veda eden 2. kulüp oldu.

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