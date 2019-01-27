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Babel'den şaşırtan sözler: Büyük bir tokat yedim!

Beşiktaş'tan Premier Lig'e transfer olan Ryan Babel, futbol endüstrisinin sırlarını açıklayarak, bunların kendisinin forma giymesini nasıl engellediğini anlattı. Babel, "Bu yaşananlar yüzüme büyük bir tokat gibi çarptı." dedi.

27 Ocak 2019 Pazar 14:49
Babel'den şaşırtan sözler: Büyük bir tokat yedim!

Beşiktaş ile yollarını ayırdıktan sonra İngiltere Premier Ligi takımlarından Fulham ekibine transfer olan Ryan Babel, Ada basınına ilginç sözler içeren bir röportaj verdi. İsim vermeden daha önce formasını giydiği bir kulübü eleştiren deneyimli futbolcu, oynama süreleri konusunda kendisine haksızlık yapıldığını belirterek, bunu ilginç bir nedene bağladı.

'Ticari cazibe, performansı geçti'

Holandalı futbolcu 'Kariyerimde öyle dönemler oldu. Oynadığım mevkide takım arkadaşımdan daha iyi oynuyor olmama rağmen sırf onun isminin ticari cazibesi benimkinden çok olduğu için formadan uzak kaldım. Bu yüzden ben değil; o oynatıldı. Ben daha çok çalışanın, idmanlarda daha iyi performans gösterenin formayı kapacağını, olayın sadece bununla alakalı olduğunu düşünüyordum. Ancak teknik adam bana bu sebepten dolayı onu oynatması gerektiğini anlattı' dedi.

'Büyük tokat yedim'

Ryan Babel, 'Bu yaşananlar yüzüme büyük bir tokat gibi çarptı. Futbol ortamında hayatta kalmak için biraz şanslı olmanız gerektiği gerçeğini yüzüme vurdu. Ne olacağını tahmin edebiliyorsunuz ancak sizi neyin beklediğini bilirseniz, o zaman belli bazı takımlara gitmemek konusunda daha iyi kararlar verebilirsiniz' diye konuştu.

Futbolcunun, Liverpool'da oynadığı dönemi kast ettiği tahmin ediliyor.

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Haber Tarihi: 27 Ocak 2019 Pazar 14:49
  1. Futbol
  2. Ryan Babel
  3. Beşiktaş
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