Babel yıldız futbolcuyu Beşiktaş'a çağırdı!

nstagram hesabından yakın arkadaşı olan ve Liverpool forması giyen Georginio Wijnaldum ile birlikte fotoğrafını paylaştı. Taraftara da "Sizce Wijnaldum'uBeşiktaş'a gelmeye ikna etmeli miyim?" sorusunu yöneltti. Hollandalı yıldızın takipçilerinin yüzde 88'i "Evet" cevabını verdi. Babel'in bu paylaşımı Beşiktaş taraftarlarını heyacanlandırdı.