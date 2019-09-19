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Babaya satırlı işkence! Tutuklandı...

Durağan ilçesinde babası Cemal Canlı'yı (86) satırla dövdüğü iddiasıyla gözaltına alınan Süleyman Canlı (51) tutuklandı.

19 Eylül 2019 Perşembe 14:29
Babaya satırlı işkence! Tutuklandı...

Olay, dün Durağan ilçesi Buzluk Mahallesi'nde meydana geldi. Cemal Canlı, ziyaret için Tekirdağ'dan memleketine gelen sağlık memuru oğlu Süleyman Canlı, tarafından iddialara göre satır ile darp edildi. Evinin camından atlayıp polise sığınan baba, hastaneye kaldırılarak tedavi edildi. Kollarında, sırtında ve göz çevresinde morluklar oluşan yaşlı adam, oğlundan şikayetçi oldu. Kısa sürede polis tarafından yakalanan şüpheli Süleyman Canlı, ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye çıkartılan Süleyman Canlı, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yaşadıklarını anlatan Süleyman Canlı, "Oğlum gece yarısı elinde satır ile alkollü şekilde eve geldi ve beni yataktan kaldırdı. Bir anda elindeki satırla dövmeye başladı. Sabaha kadar dövdü. Alkol aldığı için sızınca ben de akşama doğru camdan atlayarak evden kaçtım. Benim artık öyle bir oğlum yok" dedi.

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Haber Tarihi: 19 Eylül 2019 Perşembe 14:29
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