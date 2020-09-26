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Yerel Babasının otomobilin kaçıran genç Adana'da yakalandı
Yerel

Babasının otomobilin kaçıran genç Adana'da yakalandı

Kırıkkale'de babasının otomobilini kaçırdığı öğrenilen genç, babasının 'çalıntı' ihbarı yapması sonucu polis ekipleri tarafından Adana'da yakalandı.

Yeniakit Publisher
2020-09-26 01:03:00 -
Babasının otomobilin kaçıran genç Adana'da yakalandı

Kırıkkale'de babasının otomobilini kaçıran ve 'çalıntı ihbarı' sonucu Adana'da polis ekipleri tarafından yakalanan genç, polis merkezine götürüldü.

Babası 'çalıntı' ihbarında bulundu

Kırıkkale'de M.E. otomobilinin evinin önünde olmadığını fark etmesi üzerine İl Emniyet Müdürlüğüne çalıntı şikayetinde bulundu.

Kırıkkale'de çalıntı kaydı ile aranan 71 EA 430 plakalı otomobilin Adana'da olduğunun bildirilmesi üzerine harekete geçen polis ekipleri, aracı merkez Çukurova ilçesine bağlı Turgut Özal Bulvarı'nda durdurdu.

Adana'da yakalandı

Polis yaptığı sorgulamasında, sürücü E.E'nin, babası M.E'ye ait olan otomobili izinsiz olarak Kırıkkale'den alarak Adana'ya geldiğini belirledi.

Gözaltına alınan sürücü E.E. ve yanında bulunan bir arkadaşı, polis merkezine götürüldü.

 

 

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