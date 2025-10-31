Babasının kullandığı tırın altında kalan 2 yaşındaki Abdulkadir öldü
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde babasının kullandığı tırın altında kalan 2 yaşındaki çocuk olay yerinde hayatını kaybetti.
Eskin Mahallesi'nde 2 yaşındaki Abdulkadir Cengiz, babasının geri manevra yaptığı tırın altında kaldı. Büyük acıya neden olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, küçük çocuğun hayatını kaybettiğini belirledi.
Savcılık incelemesinin ardından Abdulkadir Cengiz'in cenazesi, Kızıltepe Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Acılı baba, ifade işlemleri için karakola götürülürken, olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.