  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

O ülkeye vizesiz seyahat başladı: Kafası esen gidecek

1 kişi can verdi, şoför ve bir yolcu yaralandı. Otobüsde ölümlü kavga

Akit yakaladı.. Valiz şov ifşa oldu.. Gelirken taşıdı, giderken taşıttı ‘Mütareke Basını Merz’in Valizini Gördü de, Gazze’deki Katliamı Görmedi’

Muhalif Koç servetini büyütüyor! Arçelik’te zarar gösterdi bankada para bastı

Kartalkaya davasında karar açıklandı: 8 kişiye ağırlaştırılmış müebbet hapis

Dev şirket rotayı Türkiye’ye kırdı

BAE katliam yapıyor! Sudan için acilen harekete geçilmeli!

Ekonomik ortaklıkta perde aralandı! Türkiye ile İsviçre arasında yeni dönem başlıyor!

Faşist Wilders belasını buldu! Alma mazlumun ahını çıkar aheste aheste

Türkiye savunmada vites artırdı! Şimşek, hedefi açıkladı: İlk 10’a giriş çok yakın!
Gündem Babasının kullandığı tırın altında kalan 2 yaşındaki Abdulkadir öldü
Gündem

Babasının kullandığı tırın altında kalan 2 yaşındaki Abdulkadir öldü

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi:
Babasının kullandığı tırın altında kalan 2 yaşındaki Abdulkadir öldü

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde babasının kullandığı tırın altında kalan 2 yaşındaki çocuk olay yerinde hayatını kaybetti.

Eskin Mahallesi'nde 2 yaşındaki Abdulkadir Cengiz, babasının geri manevra yaptığı tırın altında kaldı. Büyük acıya neden olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, küçük çocuğun hayatını kaybettiğini belirledi.

Savcılık incelemesinin ardından Abdulkadir Cengiz'in cenazesi, Kızıltepe Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Acılı baba, ifade işlemleri için karakola götürülürken, olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23