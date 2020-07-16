Babasının hatırasını yaşattığı kitapla kimsesiz çocuklara umut olmak istiyor

İSTANBUL (AA) - MUHAMMED GENCEBAY GÜR - Yaklaşık 9 ay önce trafik kazasında kaybettiği babasının hatırasını yazdığı kitapta yaşatmak isteyen Sena Çakıroğlu, buradan elde ettiği gelirle kimsesiz çocuklara umut olmaya çalışıyor.



Çakıroğlu (26), henüz 58 yaşında geçirdiği trafik kazası sonucu hayata veda eden babasının hatırasını, kaleme aldığı kitapla yaşatmaya çalışırken, bir yandan da kimsesiz çocukların yaşamlarına dokunmak için gayret gösteriyor.

Birinci baskısı biten kitabın tanıtımını sosyal medyadan yaparak, okuyucuya ulaşmasını sağlayan Çakıroğlu, elde ettiği geliri Beykoz'daki Galip Öztürk Sevgi Evindeki kimsesiz çocukların ihtiyacını gidermek için kullanıyor.

Babasını kaybetmesinin ardından yaşadıklarını AA muhabirine anlatan Çakıroğlu, kazadan önce babasının 20 gün şehir dışında olduğunu ve bu nedenle görüşemediklerini belirterek, "Babam memleketimiz Trabzon'a gitmişti, çay zamanıydı. Geri dönerken trafik kazası oldu ve babamı kaybettim. Babamı kaybettiğimde üzerinde ona en son babalar gününde aldığım gömlek vardı. Aslında benden bir parçayla gitti." dedi.

Sena Çakıroğlu, babasını kaybettikten sonra zor ve acılı bir süreç yaşadığını dile getirerek, şöyle devam etti:



"Kavuşmalar hep eksik kalıyordu. Sarılamıyordum, öpemiyordum, dokunamıyordum. O yüzden 'Ne yapmalıyım? Bir şey yapmalıyım' dedim. 'Babam için bir şey yapmalıyım.' diyerek, onun adına bir kitap çıkarmaya karar verdim. Kitabı yazdıktan sonra daha farklı bir çalışma yapmak için düşünmeye başladım. Aklıma kimsesiz çocuklar geldi. Acılarımız ortak olduğu için onları çok iyi anladığım için ortak noktada buluşma kararı aldım. Benim kavuşmam da onlara umut olarak gerçekleşecekti. Kitaptan kazanılan geliri de kimsesiz çocuklara bağışlama kararı aldım. Çünkü çocuklarla buluşmak babamla buluşmayı ifade ediyordu benim için."



- "Her satır göz yaşlarıyla yazılmıştır"

Kitabın içinde babasıyla küçükken geçirdiği anıların yer aldığını aktaran Çakıroğlu, "Kitapta, babama duyduğum özlem ve bu süreçte neler yaşadım bunlar yazıyor. Yazılan satırların da her biri gerçektir. Her satır göz yaşlarıyla yazılmıştır. Benim için o yüzden okuyucu kitlesi çok önemli, yaşanmış gerçek bir hikaye, gerçek bir acı var. Babam sürekli siyah paltosunu giyerdi. Giydiğinde ben hayranlıkla onu izlerdim. Aslında siyah palto onun duruşunu temsil ederdi. Babam 58 yaşında hayatını kaybettiği için kitabı da 58 sayfa yazdım." diye konuştu.

Sena Çakıroğlu, babasıyla yaşadığı en güzel anılarından birinin trafik kazası geçirmeden önceki gün olduğunu dile getirerek, "Kendisiyle telefonda görüntülü konuşmuştuk. Trabzondaydı, biz İstanbul'daydık. Bağıra bağıra onu çok sevdiğimi söyledim. O an gözleri dolmuştu. Bana iyi ki varsın kızım, ben de seni çok seviyorum demişti ve yaşadığım en kıymetli, en güzel an buydu diye düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Babasına olan sevgisini kitapla yaşatmanın yanı sıra hayır işleriyle de yaşatmak istediğini dile getiren Çakıroğlu, "Bu yoldaki hedefim cocuk ve sevgi evlerinde babamın adını taşıyan bir park yaptırmak." dedi.