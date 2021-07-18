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Dünya Babasının geçtiği sırada patlattılar! Afganistan'da bombalı saldırı
Dünya

Babasının geçtiği sırada patlattılar! Afganistan'da bombalı saldırı

Afganistan'ın kuzeyindeki Belh vilayetinin Mezar-ı Şerif kentinde düzenlenen bombalı saldırıda 3 kişi yaşamını yitirdi. Belh Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Adılşah Adil, bombanın, yaklaşık 10 ay önce fidye için kaçırılan Abdul Rauf'un babasının aracının bölgeden geçtiği sırada patlatıldığını söyledi.

Yeniakit Publisher
2021-07-18 20:55:00 -
Babasının geçtiği sırada patlattılar! Afganistan'da bombalı saldırı

Afganistan'ın kuzeyindeki Belh vilayetinin Mezar-ı Şerif kentinde düzenlenen bombalı saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti.

Belh Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Adılşah Adil, basına yaptığı açıklamada, Mezar-ı Şerif'in Koçai Mazari bölgesinde yol kenarına yerleştirilen bombanın, yaklaşık 10 ay önce fidye için kaçırılan Abdul Rauf'un babasının aracının bölgeden geçtiği sırada patlatıldığını söyledi.

Saldırıda 3 kişinin yaşamını yitirdiğini ifade eden Adil, 2 kişinin de yaralandığını belirtti.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Yaklaşık 10 ay önce Türkmen Türkü olan Abdul Rauf adında küçük bir çocuk, okul yolunda kimliği belirsiz kişiler tarafından kaçırılmıştı.

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