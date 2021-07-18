Babasının geçtiği sırada patlattılar! Afganistan'da bombalı saldırı
Afganistan'ın kuzeyindeki Belh vilayetinin Mezar-ı Şerif kentinde düzenlenen bombalı saldırıda 3 kişi yaşamını yitirdi. Belh Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Adılşah Adil, bombanın, yaklaşık 10 ay önce fidye için kaçırılan Abdul Rauf'un babasının aracının bölgeden geçtiği sırada patlatıldığını söyledi.
Afganistan'ın kuzeyindeki Belh vilayetinin Mezar-ı Şerif kentinde düzenlenen bombalı saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti.
Belh Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Adılşah Adil, basına yaptığı açıklamada, Mezar-ı Şerif'in Koçai Mazari bölgesinde yol kenarına yerleştirilen bombanın, yaklaşık 10 ay önce fidye için kaçırılan Abdul Rauf'un babasının aracının bölgeden geçtiği sırada patlatıldığını söyledi.
Saldırıda 3 kişinin yaşamını yitirdiğini ifade eden Adil, 2 kişinin de yaralandığını belirtti.
Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.
Yaklaşık 10 ay önce Türkmen Türkü olan Abdul Rauf adında küçük bir çocuk, okul yolunda kimliği belirsiz kişiler tarafından kaçırılmıştı.