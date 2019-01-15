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Babasının aracıyla kaza yapan liseli, 6'ncı kattan atlayıp canına kıydı

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde babasının otomobiliyle kaza yapan liseli genç, babasının kızmasından korkarak, 6'ncı kattaki evlerinin penceresinden atlayıp intihar etti.

15 Ocak 2019 Salı 16:27
Babasının aracıyla kaza yapan liseli, 6'ncı kattan atlayıp canına kıydı

Kayseri'de ailesinden izinsiz alıp gezmeye çıktığı otomobille kaza yapan lise öğrencisi Semih S. (15), iddiaya göre babasının kızmasından korkup 6'ncı kattaki evlerinin penceresinden atlayarak yaşamına son verdi.

Olay, dün saat 17.00 sıralarında merkez Kocasinan ilçesi Yenidoğan Mahallesi'nde meydana geldi. Lise öğrencisi Semih S., okul çıkışında eve gelip babasının otomobilini izinsiz alarak gezmeye çıktı. Eve dönerken Semih S. yönetimindeki otomobil, kontrolden çıkıp istinat duvarına çarptı. Otomobilde hasar oluşurken, kazadan yara almadan kurtulan Semih S., eve gitti.

Kaza yaptığı için babasının kendisine kızmasından korktuğu ileri sürülen liseli, 6'ncı kattaki evlerinin penceresinden kendini boşluğa bıraktı. Beton zemine düşerek ağır yaralanan genç, çevre sakinlerinin ihbarı üzerine gelen ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Semih S., bugün sabaha karşı doktorların müdahalesine karşın kurtarılamadı.

Semih S.'nin cenazesi, Kusçu Mahallesi'ndeki aile mezarlığında toprağa verilirken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 15 Ocak 2019 Salı 16:27
  1. Kayseri
  2. İntihar
  3. liseli genç intihar etti
  4. Babasının aracıyla kaza yapan liseli
  5. 6'ncı kattan atlayıp canına kıydı

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