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Babasını silahla öldürüp gömdüğü iddiası

Konya'da kayıp olarak aranan kişinin, oğlu tarafından silahla öldürüldükten sonra gömüldüğü öne sürüldü

16 Ağustos 2019 Cuma 21:37
Babasını silahla öldürüp gömdüğü iddiası

KONYA (AA) - Konya'nın Seydişehir ilçesinde kayıp kişinin cesedi bulundu.

Apasaraycık Mahallesi'ndeki baraj göletinde ters duran bir araç olduğu ihbarını alan 112 Acil Çağrı Merkezi, durumu jandarma ekiplerine bildirdi.

Çumra İlçe Jandarma Komutanlığı ve Konya Büyükşehir Belediyesinde görevli dalgıç ekipleri su altında bulunan 42 FFH 90 plakalı aracı çıkardı.

Aracın 4 Temmuz 2019'dan itibaren kayıp olarak aranan Hacı C'ye (55) ait otomobil olduğu tespit edildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalar sonucu, Hacı C'nin oğlu Yusuf C. (19) gözaltına alındı.

Şüphelinin jandarmadaki ifadesinde, babasını av tüfeğiyle öldürdüğünü, hayvancılık yaptıkları Boyalı Mahallesi, Boyalı Yaylası'na gömdüğünü itiraf ettiği öne sürüldü.

Belirtilen yerde bulunan Hacı C'nin cesedi, Seydişehir Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Şüphelinin kaldığı evde yapılan aramada otomatik av tüfeği ele geçirildi.

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Haber Tarihi: 16 Ağustos 2019 Cuma 21:37
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