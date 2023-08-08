Kavga ettiği, Kıbrıs gazisi babasını vurdu



​Kırşehir'de oğlu Barış Altınok (40) tarafından ruhsatsız silahla öldürülen Kıbrıs gazisi Duran Altınok’un cenazesi Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan otopsi işlemlerinin ardından askeri personel tarafından teslim alınarak Değirmenkaşı köyüne götürüldü. Burada düzenlenen törene Vali Hüdayar Mete Buhara, İl Jandarma Komutanı Albay Sadık Gülecan, Kıbrıs gazisi Duran Altınok'un ağabeyi Rüstem Altınok ve çok sayıda vatandaş katıldı. Kılınan cenaze namazının ardından Altınok, köy mezarlığında toprağa defnedildi.

BABASINI EVLİLİK TARTIŞMASINDA ÖLDÜRMÜŞ

Diğer yandan İl Jandarma Komutanlığı'nda sorgusu süren Barış Altınok'un yüzde 65 oranında zihinsel engelli raporu bulunduğu öğrenildi. Altınok'un evlenmek istediği, ancak engeli nedeniyle babasının karşı çıktığı, bu nedenle yaklaşık 6 aydır tartışma yaşadıkları, olayın da yine bu nedenle yaşandığı öne sürüldü.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.