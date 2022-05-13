Babasını kaybeden Fazıl Say rezalete kaldığı yerden devam etti! Küfürbaz Canan'a "kahraman" güzellemesi
'Piyanistim' diye ortalıkta gezinen Fazı Say, Yargıtay 3. Ceza Dairesi'nin, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ile ilgili hapis cezasının 4 yıl 11 ay 20 gün olan bölümünü onamasını sindiremedi.
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Yargıtay 3. Ceza Dairesi'nin, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ile ilgili hapis cezasının 4 yıl 11 ay 20 gün olan bölümünü onadı.
"Kokuşmuş mahalle" diye tabir edilen magazin camiasının "ünlü" diye pohpohladığı sözde piyanist Fazıl Say, kararı sindiremedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki AK Parti hükümetine karşı olan nefreti gözünü karartan Say, Kaftancıoğlu'na kahraman güzellemesi yaptı.
Babasını kaybeden Fazıl Say, rezaletlerine kaldığı yerden devam ettiği sosyal medyada şu ifadeleri kullandı: