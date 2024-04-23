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Yerel Babasını göğsünden bıçakladı! Havaya ateş açarak kaçtı
Yerel

Babasını göğsünden bıçakladı! Havaya ateş açarak kaçtı

Yeniakit Publisher
2024-04-23 12:19:51 - 2024-04-23 12:19:51
Babasını göğsünden bıçakladı! Havaya ateş açarak kaçtı

Ebeveynlerinin tartışmasına tepki gösteren genç, babasını göğsünden bıçaklarken, havaya ateş açarak kaçtı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı babayı tedavi altına alırken, polis kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Bursa'da gece saatlerinde hareketli anlar yaşandı...

İnegöl ilçesinde saat 23.00 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi Latife Sokak'taki bir evde yaşayan Abdullah Ç., eşi Çiğdem Ç. ile tartışmaya başladı.

Evde bulunan çiftin çocukları 16 yaşındaki Baran Ç., bu durumdan duyduğu rahatsızlığı ifade edip, babasına tepki gösterdi.

 Babasını göğsünden ve bacağından bıçakladı

Bunun üzerine tartışma baba ile oğul arasında devam etti. Yaşanan gerginlik sırasında mutfaktan ekmek bıçağını alan Baran Ç., babasına saldırdı.

Abdullah Ç., göğsünden ve bacağından aldığı bıçak yaralarıyla kanlar içinde yere yığıldı.
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Gürültüyü duyan komşuların durumu bildirmesinin ardından adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kaçarken ateş açtı

Sağlık görevlilerinin geldiği sırada evden çıkan Baran Ç., tabanca ile havaya ateş açmaya başladı.

Bunun üzerine sağlık görevlileri panik ve korku yaşadı. Kısa süre sonra polis ekiplerinin gelmesiyle yaralı Abdullah Ç.’ye ilk müdahaleyi yapan sağlık görevlileri, ardından ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne götürdü.

Ekipler çalışma başlattı

Yaralı tedavi altına alınırken polis ekipleri, evde yaptığı incelemenin ardından kaçan Baran Ç.’nin yakalanması için çalışma başlattı.

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