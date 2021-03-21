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Yerel Babasını darp etti! Özel Harekat operasyonuyla alındı
Yerel

Babasını darp etti! Özel Harekat operasyonuyla alındı

Gaziantep'te, babasını darbedip evin penceresinden dışarıya ateş eden ve polise teslim olmamak için evdeki eşyaları yapan Murat B.'ye özel harekat ekipleri müdahale etti.

Yeniakit Publisher
2021-03-21 09:24:00 -
Babasını darp etti! Özel Harekat operasyonuyla alındı

Gaziantep'te, psikolojik sorunları olduğu öne sürülen Murat B. (40), babası Ali B.’yi darbedip, kendisini kilitlediği evin penceresinden dışarıya ateş ederek, polise teslim olmamak için evdeki eşyaları yaktı. Olay yerinde güvenlik önlemi alan özel harekat ekiplerinin biber gazı ile müdahalesi sonucu etkisiz hale getirilen Murat B., gözaltına alındı.

Olay, akşam saatlerinde Konak Mahallesi'nde meydana geldi.

Psikolojik sorunları olduğu öne sürülen Murat B., babası Ali B. ile bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın kısa sürede büyümesi üzerine Murat B., darbettiği babasını eve sokmaya çalıştı. Baba Ali B. kaçıp, polise bilgi verince, Murat B., eve girip, kendisini kilitledi.

İhbar üzerine adrese gelen polis ekipleri Murat B.’yi ikna etmek için çalışma başlattı.

Olay yerine psikolog geldi

3 saat geçmesine rağmen Murat B.’yi ikna edemeyen polis ekipleri, olay yerine psikolog çağırdı. Psikolog Mahmut Kayagan, yaklaşık 2 saat süren çabanın ardından Murat B.’nin elindeki tabanca ve kesici aleti ekiplere teslim etti.

Özel Harekat operasyonuyla alındı

Silahını teslim etmesine rağmen polise teslim olmamak için direnen Murat B., daha sonra evdeki eşyaları yaktı. Olay yerinde hazır bulunan itfaiye ekipleri tarafından yangın büyümeden kontrol altına alındı.

Ekiplerin çabası sonuç vermeyince Murat B., özel harekat ekiplerinin biber gazı ile müdahale sonucu etkisiz hale getirildi.

Murat B., gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

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