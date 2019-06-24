Babasını bıçaklayarak öldüren zanlı tutuklandı
Manisa'nın Salihli ilçesinde babasını bıçaklayarak öldüren Halil Can Erdem (18) tutuklandı.24 Haziran 2019 Pazartesi 15:15
Seyrantepe Mahallesi'nde yaşayan 42 yaşındaki Ozan Erdem'in bıçakla yaralandığı ihbarı üzerine eve giden polis ve sağlık ekipleri, ağır yaralanan Erdem'i Salihli Devlet Hastanesi'ne götürdü.
Burada tedavi altına alınan Erdem hayatını kaybetti.
Olayla ilgili araştırmalarını sürdüren polis ekipleri,Ozan Erdem'in, 18 yaşındaki oğlu Halil Can Erdem tarafından bıçaklandığını tespit etti.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.
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