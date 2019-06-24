Babasını bıçaklayarak öldüren zanlı tutuklandı Manisa'nın Salihli ilçesinde babasını bıçaklayarak öldüren Halil Can Erdem (18) tutuklandı.

Seyrantepe Mahallesi'nde yaşayan 42 yaşındaki Ozan Erdem'in bıçakla yaralandığı ihbarı üzerine eve giden polis ve sağlık ekipleri, ağır yaralanan Erdem'i Salihli Devlet Hastanesi'ne götürdü. Burada tedavi altına alınan Erdem hayatını kaybetti. Olayla ilgili araştırmalarını sürdüren polis ekipleri,Ozan Erdem'in, 18 yaşındaki oğlu Halil Can Erdem tarafından bıçaklandığını tespit etti. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.