THY - Nevşehir - Düzenlenmiş
0553 313 94 23

Babasını 50 bıçak darbesiyle katleden sahsın ifadesi kan dondurdu! 'Hemen öldürmedim ki...'

Kayseri’de annesine şiddet uygulayan babasını 50 bıçak darbesiyle öldüren sanık, mahkemesindeki ifadesinde. "50 kez babamı bıçakladım. Kasıtlı olarak hemen öldürmedim. Acı çekerek ölmesini istedim, bu nedenle bıçak darbeleri öldürücü değildi. Pişman değilim" dedi.

12 Eylül 2018 Çarşamba 15:49
Babasını 50 bıçak darbesiyle katleden sahsın ifadesi kan dondurdu! 'Hemen öldürmedim ki...'

18 Ocak 2018’de Serçeönü Mahallesi Saray Caddesi üzerinde bulunan bir ikamette gece saatlerinde meydana gelen olayda iddiaya göre F.D. (23) ile babası H.D. (52) arasında sürekli şiddet uyguladığı ve ailevi sorunlar dolayısıyla tartışma çıktı. Çıkan tartışmanın büyümesi üzerine F.D. bıçakla babası H.D.'nin boğazını kesti. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde H.D.'nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Polis cadde üzerinde geniş güvenlik önlemi alırken, olay yeri inceleme ekipleri de ikamette delil topladı. Yapılan çalışmalar sonrasında cinayet şüphelisi olarak F.D. polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. F.D. çıkarıldığı mahkemece ‘kasten adam öldürme’ suçundan tutuklandı.
1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davada tutuklu sanık F.D. ile avukatı ve sanığın annesi müşteki N.D. hazır bulundu.

"KASITLI OLARAK HEMEN ÖLDÜRMEDİM"

Tutuklu sanık F.D.’nin savcılık ve mahkeme safhalarında verdiği savunmasında özetle, “Olay tarihinde babam Hamza, annem Nebahat’e 'bana yemek yapmak zorundasın o.’ şeklinde küfür etti. Annem bu duruma üzülerek ağladı. Ben de annemi komşuya gönderdim. Babam Hamza’ya yumruk attım. Daha sonra evin mutfak kısmında bıçağı elime alarak babamın yanına tekrar geldim. Yaklaşık olarak tahminen 50 kez babamı bıçakladım. Kasıtlı olarak hemen öldürmedim. Acı çekerek ölmesini istedim, bu nedenle bıçak darbelerim öldürücü değildi. Pişman değilim” dediği ortaya çıktı.

"SANIĞIN HUNTİNGTON HASTALIĞI VAR"

Mahkemenin iki ayrı Adli Tıp Kurumundan beklediği raporlardan İstanbul 3. İhtisas Adli Tıp Kurumundan raporun geldiği ve gelen raporda sanığın ceza ehliyetinin tam olduğuna dair rapor gelerek, dosyaya konuldu. Sanık Avukatı Cem Kaya rapora itiraz ederek, “Sanık müvekkilimin hastalığı dünyada ve ülkemizde çok nadir görülen Huntington hastalığıdır. Nöro-dejeneratif, yani nöronların yapısını bozan ve bu sebeple kas koordinasyonunun yitirilmesine, algısal becerilerin kaybına ve zihinsel erken yaşlanmaya sebep olur. Adli Tıp Raporunda imza atan uzmanların hepsi ruh ve sinir hastalığı branşıdır. Sanığa bir de nöroloji uzmanının incelemesi gerektiğini düşünüyoruz" diye konuştu.

SANIK MAHKEMEDE 'PİŞMANIM' DEDİ

Savcılık ara mütalaasında eksikliklerin giderilmesi ve sanığın tutukluluk halinin devamına karar verilmesini talep etti. Savcılığın tutukluluğuna ilişkin konuşan sanık F.D., "Tahliyemi istiyorum, olay nedeniyle çok pişmanım" dedi.

Mahkeme heyeti verdiği ara kararda Adli Tıp Kurumu İstanbul 4. İhtisas Kurulundan beklenen raporun gelmemesi nedeniyle duruşmayı Kasım ayına erteleyerek, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Haber Tarihi: 12 Eylül 2018 Çarşamba 15:49
  1. İstanbul
  2. Kayseri
  3. Cinayet
  4. adam öldürme
  5. Babasını öldürdü
  6. 50 kez bıçakladı
  7. makhemede şok ifadeler
  8. ifadeleri kan dondurdu
  9. acı çeksin istedim dedi
  10. mahkeme
  11. tutuklu yargılama

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Binali Yıldırım, AK Parti heyetini kabul etti
    1. Binali Yıldırım, AK Parti heyetini..
    2. Hayatı zehreden büyük azaba son
    3. Kayserispor Teknik Direktörü Sağlam:..
    4. Diyanet'ten 'Halep'te İnsanlık..
    5. Çaldıkları milyon dolarlık sefer..
    6. Antalya'da trafik kazasındaki..
    7. İkiz çocuklara dair bilinmeyenler
    8. Bayraktar: TEKNOFEST tüm dünyada yankı..
    9. Babasını 50 bıçak darbesiyle katleden..
    10. Türkiye'den istediğini alamayan ABD..
    11. Galatasaray - Lokomotiv Moskova maçı..
    12. Türkiye'den AGİT'e terör resti!..
    13. AB Komisyonu Başkanı Juncker'den dolar..
    14. Anne jimnastiği onu ilerde sporcu..
    15. Suriye sınırına askeri sevkiyat devam..
    16. UEFA Uluslar Lig’i B grubu puan..
    17. Yuto Nagatomo neye uğradığını şaşırdı!
    18. Manisaspor'a FIFA şaşkınlığı!
    19. Kilis'te zırhlı araç kaza yaptı!..
    20. Dev operasyon! Bin 367 şüpheli yakalandı
    AK Parti İzmir'de, Büyükşehir Belediyesi için 4 aday ön planda!
    AK Parti İzmir'de, Büyükşehir Belediyesi için 4 aday ön planda!
    Nikah işlemlerinde yeni dönem! Diyanet açıkladı
    Nikah işlemlerinde yeni dönem! Diyanet açıkladı
    Amerikan Beyaz Kelebeği istilası ABD-İsrail ortak saldırısı mı?
    Amerikan Beyaz Kelebeği istilası ABD-İsrail ortak saldırısı mı?
    Muharrem İnce yeni parti kursa oyu kaç olur?
    Muharrem İnce yeni parti kursa oyu kaç olur?
    Roma hazinesi bulundu! Değeri bilinmiyor
    Roma hazinesi bulundu! Değeri bilinmiyor

    Günün Karikatürü

    12 Eylül 2018
    Mehmet Şimşek'e İngiltere'den sürpriz teklif!
    Mehmet Şimşek'e İngiltere'den sürpriz teklif!
    Okul kantinlerinde yeni dönem! Artık nakit para kullanılmayacak
    Okul kantinlerinde yeni dönem! Artık nakit para kullanılmayacak