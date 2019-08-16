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Babasına bıçak dayayıp 300 lirasını gasp eden şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

Samsun’da iş yerine gittiği babasına bıçak dayayarak 300 lira parasını gasp ettiği iddiasıyla polis tarafından gözaltına alınan şahıs mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

16 Ağustos 2019 Cuma 16:09
Babasına bıçak dayayıp 300 lirasını gasp eden şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

Samsun’da iş yerine gittiği babasına bıçak dayayarak 300 lira parasını gasp ettiği iddiasıyla polis tarafından gözaltına alınan şahıs mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


Olay, Samsun’un İlkadım ilçesi Reşadiye Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 yaşındaki A.S.’nin, babası M.S.’nin (58) iş yerine giderek babasına bıçak dayayıp, 300 lira parasını gasp ettiği iddia edildi. Baba M.S. polise şikayette bulundu. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet ve Gasp Büro Amirliği ekipleri, olayla ilgili A.S.’yi yakalayarak gözaltına aldı.


Polisteki sorgusu tamamlanan A.S. bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. A.S. olaydan dolayı pişman olduğunu söyledi. Babasının parasını geri alıp şikayetten vazgeçtiği A.S., çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Haber Tarihi: 16 Ağustos 2019 Cuma 16:09
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