Babası 'uğraşma, olmaz' demişti: 22 yaşındaki genç araba motorundan motosiklet yapıyor

Sivas'ın Ulaş ilçesinde yaşayan 22 yaşındaki Ahmet Yılmaz, kullanılmayan bir otomobilin motorunu sökerek kendi motosikletini yapmaya başladı. Motosikletin iskeletini oluşturan genç, bir aksilik çıkmazsa 2 ya da 3 hafta içinde test sürüşüne çıkmayı hedefliyor.

Bu yıl Resim Öğretmenliği bölümünden mezun olan Yılmaz, babası ile amcasının işlettiği demir atölyesinde vakit geçiriyor. Sosyal medyada gördüğü motosiklet videolarından etkilenen genç, günün boş vakitlerinde tasarladığı şov motosikletini en kısa sürede bitirmek istiyor.

Motoru, araba kullanmayı öğrendiği araçtan söktü

Okul yıllarında yaz tatillerini de bu tür denemelerle geçirdiğini anlatan Yılmaz, fikrin nasıl doğduğunu şöyle aktardı: "Sosyal medyada motoru küçük olup tekerleri büyük olan bir motosiklet gördüm. Gereksiz heybetli duruyordu. Ben de motorun kendisi de tekerleri de büyük olsun istedim. Araba kullanmayı öğrendiğim aracın motorunu sökerek ilk motorumu yapıyorum."

Kullandığı parçaları sıralayan genç, böyle bir motoru normal bir motosiklet şasisine monte etme şansı olmadığı için şasiyi kalın borudan kurmaya gayret ettiğini söyledi. "Arabanın kendi fren merkezini kullandım. Şanzımanı yine araçtan söktüm, radyatörde biraz değişiklik yaptım" diyen Yılmaz, yıllardır kafasında tasarladığı projenin malzeme eline geçtikten sonra 2 ay gibi bir sürede bu aşamaya geldiğini belirtti.

Yılmaz, motosikleti neden yaptığını ise şu sözlerle açıkladı: "Bunu bir ihtiyaç doğrultusunda yapmıyorum. Buna harcadığım para ile bir motosiklet alırdım. Bunu potansiyelimi ortaya koymak için yaptım."

Babası önce 'uğraşma, olmaz' dedi

Baba Zübeyir Yılmaz, oğlunun elinin çocukluğundan bu yana bu işlere çok yatkın olduğunu, kendisinin de elinden geldiğince yardımcı olmaya çalıştığını söyledi. Projeyi ilk duyduğundaki tepkisini ise şöyle anlattı: "Bunu yapacağını ilk duyduğumda 'uğraşma, olmaz' dedim. Sonra ısrar edince 'tamam' dedim, yardımcı da olmaya çalıştım. Kendi imkanları ile bu hale getirdi."

Motosikleti oğlunun ilk projesi olarak nitelendiren baba Yılmaz, "bundan sonra daha güzel işlere de imza atacağına inanıyorum" dedi.