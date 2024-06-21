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Gündem Babası tarafından vurulan genç kız 8 ay sonra öldü!
Gündem

Babası tarafından vurulan genç kız 8 ay sonra öldü!

Yeniakit Publisher
2024-06-21 16:42:00 - 2024-06-21 16:43:34

Babası tarafından vurulan genç kız 8 ay hastanede tedavi gördükten sonra hayatını kaybetti.

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde yaşanan aile katliamında ağır yaralanan 22 yaşındaki genç kız, 8 aydır tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Olay, 23 Ekim 2023 tarihinde Gölcük ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, emekli Uzman Çavuş Nevzat Acar, Zonguldak'tan Gölcük'e boşanma aşamasındaki eşinin evine geldi. Nevzat Acar, apartmanın girişinde oğlu Oğuz Can ve kızı Nurseda Acar ile tartışmaya başladı. Anne Züleyha Acar polise ihbarda bulunmak üzere daireye çıktı. Nevzat Acar, eve girmesine engel olmaya çalışan oğlu ve kızını tabancasını çıkartarak vurdu. Apartmandan çıkarken çevreye ateş etmeye devam eden Nevzat Acar, eşini de polisle konuştuğu esnada katletti. Daha sonra apartmanın girişine inen Nevzat Acar, tabancayı kafasına doğrultup ateşleyerek intihar etti. Yaşanan olayda Nevzat, eşi Züleyha, oğlu Oğuz Can Acar (26) hayatını kaybetti, kızı Nurseda Acar (22) ise ağır yaralandı.

Hastaneye kaldırılan Nurseda Acar da, 8 aydır hastanede gördüğü tedavi sonrasında kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Nurseda Acar'ın cenazesi bugün memleketi Zonguldak'ta annesi ve ağabeyinin yanına defnedilecek.

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