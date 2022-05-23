Babası Haydar Baş'ın miras bıraktığı koltuğa oturan Hüseyin Baş ecdadımız Osmanlı'yı hedef aldı?

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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alırken 2. Abdulhamid Han'a da hakaret etmesine tepki gösteren, Abdulhamid Han'ın torunu Kayıhan Osmanoğlu, "Evlad-ı Osmanlı olarak diyorum ki biz geriye dönersek siz deliye dönersiniz." dedi.

Osmanoğlu'nun sözlerine cevap veren BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş, haddi aşan ifadelerle ecdadımızı karaladı.

Baş, "Meral Hanım’ın bu söyleminin arkasında duruyorum. Osmanoğulları’ndan biri sosyal medyadan cevap vermiş. Demiş ki; Biz geriye dönersek siz deliye dönersiniz." ifadelerinden sonra, şu çirkin sözleri sarf etti:

Neyle geriye dönecekler onu merak ediyorum. Dedelerinin kaçtıkları gemilerle mi?

Meral Akşener'in tepki çeken sözleri şöyleydi:

Abdülhamid Han Osmanlı padişahı. O günün şartlarında oluşan demokrasi rüzgârlarının yansıması var. O tavır karşısında bir davranış biçimi var. Hürriyet ve İtilaf da var İttihat ve Terakki Cemiyeti de var. Bu bir istibdat sistemine karşı, istibdat rejimine karşı tekleşmeye tek adamlığa doğru giden bir sisteme karşı başkaldırıdır. Buranın öznesi eğer Abdülhamid ise bugünün öznesi Recep Tayyip Erdoğan'dır.