Babası Beşiktaş’a oğlu Fenerbahçe’ye akıtıyor gibi ama ortada bir şey yok!



Koç Grubu’nun Beşiktaş'a 2 günde 2 sponsorluk vermesi spor gündemini belirledi. Beşiktaş da gelen sponsorluk gelirlerinin ardından son gün iki oyuncuyla 23 milyon avroluk transfer operasyonu gerçekleştirdi.

KOÇ Grubu sponsor oldu transferler son gün geldi... Etik tartışması başladı

Koç Grubu’nun Beşiktaş'a 2 günde 2 sponsorluk vermesi spor gündemini belirledi. Beşiktaş da gelen sponsorluk gelirlerinin ardından son gün iki oyuncuya 23 milyon avroluk transfer operasyonu gerçekleştirdi. Odatv'ye göre; Beşiktaşlılığıyla bilinen Rahmi Koç’un yaptığı iki hamle Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’un da tartışılmasına neden oldu.

Süper Lig takımlarından Beşiktaş, Beko’nun 2024-2025 sezonu itibarıyla forma göğüs sponsorluğuna geçtiğini açıkladı. Geçtiğimiz günlerde Arçelik ve sezon başında Tüpraş ile de sponsorluk anlaşması yapan Beşiktaş'ın elde edeceği para da milyonlarca avroya ulaştı. Arçelik’ten KDV hariç 193 milyon TL, TÜPRAŞ stat isim sponsorluğundan tek sezon için 230 milyon TL kazanan Beşiktaş’ın BEKO’dan elde edeceği gelir henüz açıklanmadı.

GALATASARAYLILARI KIZDIRDI

Tek sezonda BEKO’dan elde edeceği gelir hariç 13 milyon Euro kazanan Beşiktaş’a KOÇ Grubunun desteği Galatasaraylıları kızdırdı.

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Başkan Ali Koç nedeniyle Fenerbahçe’ye de milyonlarca Euro sponsorluk geliri kazandıran KOÇ Holding hamleleri Süper Lig’deki adil yarışı etkilediği eleştirilerine neden oldu. TÜPRAŞ, Opet, Otokoç ve Beko desteğiyle sezona başlayan Sarı Lacivertliler de sponsorluk gelirlerinin büyük bölümünü KOÇ Holging’e borçlu.

Galatasaray’a KOÇ Holding’in hiçbir sponsorluk vermemesi ise Beşiktaş ile Fenerbahçe’ye verilen desteğin ardından eleştirileri artırdı. Galatasaray RAMS ve SOCAR ile Azerbaycan sermayesi sayesinde ana sponsorluklarını desteklerken, forma kol, göğüs, şort sponsorluklarını orta ölçekli şirketlerden aldıkları reklamlarla tamamlamıştı.

Öte yandan Sarı Kırmızılılar, KOÇ Holding’in Galatasaray’ın rakiplerine sağladığı sponsorluk gelirlerine Şampiyonlar Ligi ve Sacha Boey’in Bayern Münih’e satışıyla elde ettiği toplam 65 milyon Euro’luk geliriyle karşılık verdi. Galatasaray bu sezon sponsorluk gelirlerinden de 20 milyon Euro elde etti. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek de GS Store’dan Haziran-Aralık 2023 döneminde, 33.7 milyon Euro satış rakamı elde ettiklerini açıkladı. Ezeli rakipleri transferlere yönelirken Sarı Kırmızılılar bu geliri Bankalar Birliği Anlaşmasından çıkmak için harcanacağını açıkladı. Kulüp önceki günlerde de bu kapsamda 540 milyon liralık (16 milyon Euro) ödeme yaptı.