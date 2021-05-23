Babandan da mı utanmıyorsun! 'İslamcı' olduğunu iddia eden Hadi Özışık'ın internethaber'i 'lağım' sızdırıyor

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İnternethaber'in sahibi Hadi Özışık; vakarlı duruşuyla takdir toplayan Ayasofya Camii'nin esaretten sonraki ilk imamı İslam Hukuku Profesörü Mehmet Boynukalın Hoca'yı "boynun devrilsin" bedduasıyla hedef alan savunmasında 5 vakit namaz kıldığını, babasının seyyid olduğunu ve "28 Şubat döneminde İslami camiada yer aldığı için baskı gördüğünü" iddia etmişti. Bu iddiaların sahibi seyyid bir ailenin çocukları olan Hadi Özışık ve Süleyman Özışık'ın internet sitesinden adeta 'lağım' akıyor.

Sitesinden 'müstehcenlik lağımı'

Laikçi medyayı aratmayan baldır-bacak, edeb dışı ve gayri ahlaki görüntülerden geçilmeyen İnternethaber, reyting uğruna İslam'ın karşı olduğu müstehcen görüntüleri vermesi adeta "Bu nasıl İslamcılık, bu nasıl dava" dedirtiyor.

"İbrahim'in ateşine su taşıyan karınca"

Öte yandan kardeşi Süleyman Özışık, Hadi Özışık için "Ben Allah rızası için bu davanın neferiyim. Hadi Özışık, Allah rızası için İbrahim'in ateşine su taşıyan karınca" ifadelerini kullanmıştı.

İşte İnternethaber'in mide bulandıran bazı 'lağım' haberleri: