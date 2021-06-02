Babamdan dolayı yetim aylığı alabilir miyim? Muhtaçlık aylığı alan yetim aylığı alır mı?

Dul ve yetim aylığı ya da diğer adı ile ölüm maaşı, sigortalı kişinin vefatı durumunda geride kalan eş ve çocuklara verilen bir sosyal yardımdır. Sigortalı kişi vefat ettiğinde eşine dul aylığı, çocuklarına ise yetim aylığı bağlanmaktadır.

Yetim aylığı ne zaman kesilir?

Çocukların erkek olması veya kız olması yetim aylığı bağlanmasına engel değildir. Fakat erkeklerin dul ve yetim aylığı alma durumları kız çocuklarına göre daha farklıdır. Erkek çocuklar 18 yaşını doldurmalarının ardından yetim aylığı alamazlar, aylıkları kesilir.

Muhtaçlık aylığı alan yetim aylığı alır mı?

Yetim aylığı alabilmeniz için hem malullük hem de muhtaçlık şartlarının birlikte gerçekleşmesi gerekiyor. Eğer muhtaçlık sınırının altında maaş alıyorsanız bunu belgelemeniz halinde yetim aylığı için de başvurabilirsiniz. Ancak malullük aylığınız muhtaçlık sınırının üstündeyse yetim aylığı alamazsınız.

Yetim aylığı başvurusu nasıl yapılır?

Dul ve yetim aylığı başvurusu internet üzerinden E-Devlet sisteminden veya SGK il ve ilçe müdürlüklerinden gerçekleştirilmektedir.

Dul ve yetim aylığı ne kadar?

Sigortalı vefat ettikten sonra arkasında hak sahibi olarak bıraktığı eş ve çocuklar yetim ve dul aylığı almaya hak kazanacaklardır. Sadece eş varsa, çocuk yoksa; eş : %75 alır.

Çalışan ya da emekli aylığı alan eş : %50'sini alır.

Eş ve 1 yetim varsa : %60 eş %30 çocuk alır.

Eş ve 2 yetim : %50 eş %25 birinci çocuk, %25 ikinci çocuk alır.

Tek yetim varsa : %50 alır.

2 yetim varsa : %40, %40 alırlar.

Eş ne kadar dul aylığı alır?

Ölen sigortalının eşinin yeniden evlenmesi durumunda aylık tamamen kesilmektedir. Herhangi bir işe girmesi durumunda ise aylığının yüzde 75'ini değil sadece yüzde 50'sini alır.

Kız çocuğu ne kadar yetim aylığı alır?

Kız çocuk : Kız çocukları evlenmezler veya sigortalı bir işe girmezlerse ömür boyu yetim aylığı almaya devam edebilirler. Evlenmeleri durumunda ise 2 yıllık yetim aylığı ücretini peşin olarak alma hakları bulunmaktadır. Buna çeyiz parası denilmektedir.

Erkek çocuk yetim aylığı ne kadar alır?

Erkek Çocuk : Erkek çocuklarda, kız çocuklarından farklı olarak yaş ve öğrenim gibi şartlar gözetilmektedir. Erkek çocuklar 18 yaşına gelene sorunsuz yetim maaşlarını alırken, bu tarihten sonra almaya devam etmeleri için öğrenim şartı aranır. Şayet öğrenimleri sürüyorsa 20, yüksek öğrenim gerçekleştiriyorlarsa da 25 yaşına kadar yetim maaşı almayı sürdürürler.

Muhtaçlık aylığı alan yetim aylığı alır mı?

Bakıma muhtaç olan çocuklar hangi yaşta olursa olsun, ister öğrenimine devam etsin isterse de etmesin yetim aylığı almayı sürdürürler.