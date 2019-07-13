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Babalık sevincine kalbi dayanmadı! Kızı da 1,5 yaşında...

7 yıllık çocuk hasretinin ardından eşinin hamile olduğunu öğrendiği gün kalp krizinden yaşamını öğretmen Mutlu Kahraman'ın kendi ismini taşıyan 1 buçuk yaşındaki kızı da, trafik kazasında hayatını kaybetti.

13 Temmuz 2019 Cumartesi 16:36
Babalık sevincine kalbi dayanmadı! Kızı da 1,5 yaşında...

Kastamonu'da yol kenarındaki TIR damperine çarpan otomobildeki 1,5 yaşındaki Ülkü Mutlu Kahraman yaşamını yitirdi, annesi ve anneannesi de yaralandı. İki yıl önce, Ülkü Mutlu'nun öğretmen olan babası Mutlu Kahraman (34), 7 yıllık çocuk hasretinin ardından eşinin hamile olduğunu öğrendiği gün kalp krizinden yaşamını yitirmiş, doğan kızına da kendi ismi verilmişti.

Ordu'da görev yapan okul öncesi öğretmeni Leyla Kahraman, 7 yıllık çocuk özleminin ardından Kasım 2017'de, 4 aylık hamile olduğunu öğrenince, bunu sınıf öğretmeni olan eşi Mutlu Kahraman ile paylaştı. Eşinin verdiği müjde ile sevinç yaşayan Mutlu Kahraman, akşam arkadaşlarıyla kutlama yemeğine çıktı. Yemek dönüşü evde kalp krizi geçiren Mutlu Kahraman, çağırılan sağlık ekibinin tüm müdahalesine karşın kurtarılamadı.

Eşinin ismini verdi

Leyla Kahraman, eşinin ölümünden sonra memleketi Kastamonu'nun İhsangazi ilçesinde tayin oldu, burada bir kız bebek dünyaya getirdi. Kahraman, kızına eşinin ismini verdi.

Kazada öldü

Leyla Kahraman (37), bu sabah kızı ve annesini alarak Kastamonu'ya gitmek üzere yola çıktı. Leyla Kahraman yönetimindeki 53 EB 272 plakalı otomobil, Karaçomak Barajı mevkiinde yol kenarında park halinde bulunan TIR damperine arkadan çaptı.

Anneannesinin kucağındaydı

Kazada, sürücü Leyla Kahraman ile yanındaki koltukta oturan annesi Pakize Çelik (61) ve kucağında bulunan Ülkü Mutlu Kahraman yaralandı. Yaralılar, çağırılan ambulansla Kastamonu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Ülkü Mutlu Kahraman, doktorların tüm müdahalesine karşın yaşamını yitirdi. Anneanne Pakize Çelik'in de durumunun ağır olduğu belirtildi.

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Haber Tarihi: 13 Temmuz 2019 Cumartesi 16:36
  1. Ordu
  2. Kastamonu
  3. Trafik kazası
  4. Yürek burkan olay
  5. Ülkü Mutlu Kahraman
  6. Mutlu Kahraman
  7. önce babası sonra kendisi öldü
  8. kalp krizi
  9. minik Ülkü Mutlu
  10. Leyla Kahraman

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