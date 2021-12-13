Babalarının İstiklal Madalyasını almanın gururunu yaşadılar

Kurtuluş Savaşı’nda yaralanan ve Konya’daki tedavisinin ardından memleketi Kahramanmaraş’a dönen Ahmet Baltaş, İstiklal Madalyası’nı almak için 1970’li yıllarda girişimde bulundu. Ancak yaptığı başvurudan sonuç alamayan Baltaş, 1980 yılında ise hayatını kaybetti.

“Nesiller boyu taşıyacağız”

Mart ayında işlemleri başlatan gazinin oğlu Yaşar Baltaş ve torunu Enver Baltaş, 9 aylık çabanın ardından aileye İstiklal Madalyası’na kavuşmanın sevincini yaşattı. Aile üyeleri 12 Şubat ilçesindeki Askerlik Şubesine giderek madalyayı teslim aldı. Madalya, ailenin en büyük oğlu 80 yaşındaki Cafer Baltaş’a teslim edildi. Yıllar sonra babasının madalyasını göğsüne takmanın gururunu yaşadığını söyleyen Baltaş, “Allah’ın izniyle nesiller boyu bu gururu taşıyacağız” dedi.

Dosyasını bulamamışlar

Gazinin en küçük oğlu 70 yaşındaki Yaşar Baltaş da, babasının Andırın Askerlik Şubesi’ne başvuruda bulunduğunu ancak o dönemki memurun dosyayı bulamaması nedeniyle sonuç alamadığını belirterek, “Allah’a şükür madalyamızı aldık. Büyük gurur duyuyoruz. Bu hissi anlatmak kolay değil” diye konuştu. Baltaş’ın 72 yaşındaki oğlu Ahmet Baltaş da yıllar sonra da olsa madalyaya kavuşmanın sevincini yaşadıklarına dile getirerek, “Allah devletimize zeval vermesin. Fedakarlıktan dolayı onlara minnettarız” dedi.