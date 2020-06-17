  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Kültür - Sanat

Babalar Günü’ne şık hediye alternatifleri

Babalar Günü için her tarza uygun hediye alternatifler sunuluyor.

Yeniakit Publisher
2020-06-17 15:43:05 -
Babalar Günü’ne şık hediye alternatifleri

Babalar Günü için her tarza uygun hediye alternatifler sunuluyor.


Küçük hanımefendilerin ilk aşkı, beyefendilerinse rol modeli babaları için DeFacto, Babalar Günü’nde 2020 Yaz Erkek Koleksiyonu ile yüzlerce hediye alternatifi sundu. Verilen bilgilere göre babalarını bu özel günde mutlu etmek isteyen çocuklar için bermuda şorttan, polo yaka tişörte, kısa kollu gömlekten aksesuarlara birbirinden şık hediye seçenekleri sunan koleksiyonda yediden yetmişe her tarza uygun seçeneği bulmak mümkün oluyor.


Smart casual parçalarla her mekanda şıklığı yakalamayı başaran koleksiyonda beyaz ve mavi tonlar ağırlıkta. Her rengin ruhuna özel tasarlanan koleksiyonda pantolonun şıklığı ve eşofmanın rahatlığıyla birleşen jogger pantolonlar ile palmiye ve yaprak desenli tişörtler yine Babalar Günü’nün favorisi.


Babalar Günü için hediye alternatifi arayanlar ürünlere markanın internet sitesinde, mobil uygulamasında ve tüm mağazalarından ulaşıyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2014 model Fiat Linea
Satılık 2014 model Fiat Linea

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı