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Babalar Günü'nde oyunun yıldızı babalar oluyor

Altınyıldız Classics 360 pantolonlar, oyun oynamanın keyfini esneklik ve rahatlıkla buluşturuyor

10 Haziran 2019 Pazartesi 16:20
Babalar Günü'nde oyunun yıldızı babalar oluyor

İSTANBUL (AA) - Erkek giyim sektörü markası Altınyıldız Classics, Babalar Günü’nde babalarla çocukların doyasıya oynamasının önündeki engelleri her yöne esneyen 360 pantolon ile kaldırıyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, hem enine hem boyuna esneme özelliğe sahip 360 pantolon, her an her yerde hareket özgürlüğü sağlıyor. Doğal pamuk elyafı ile elastanı buluşturan kumaş, giyildikten sonra eski formunu geri kazanıyor. Diz izi de yapmayan pantolonlar sayesinde babalar çocuklarıyla özgürce koşup oyun oynarken şıklığını da koruyor.

Altınyıldız Classics teknolojisiyle hareket özgürlüğü sağlayan 360 pantolonlar, ilkbahar-yaz aylarının enerjisini yansıtan canlı renkleriyle rahatlık ve modern şıklığı bir arada sunarken, sürprizli detaylara sahip Altınyıldız Classics gömlek ve tişörtlerle kombinlenebiliyor.

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Haber Tarihi: 10 Haziran 2019 Pazartesi 16:20
  1. Altınyıldız Classics

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