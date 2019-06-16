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'Babalar Günü'nde babasının boğazına komando bıçağı sapladı

Antalya'da 16 yaşındaki Ş.U. çay ocağında birlikte çay içtiği babasının boğazına komando bıçağı sapladı. Ağır yaralanan babanın hayati tehlikesi devam ederken, babasını yaralayan Ş.U. teslim oldu.

16 Haziran 2019 Pazar 16:57
'Babalar Günü'nde babasının boğazına komando bıçağı sapladı

"Babalar Günü"nde hayret veren bir olay yaşandı. Saat 14.30 sıralarında Antalya Muratpaşa Mahallesi 578 Sokak'ta Ş.U., babasının işlettiği oto kiralama dükkanına geldi. Ş.U., burada yanındaki komando bıçağını çıkarıp, birlikte çay içtiği babasının boğazına sapladı.

Hayati tehlikesi devam ediyor

Hemen sokağa çıkan Ender U., işyerinin bitişiğindeki kahvehanede oturanlardan yardım istedi. Boğazına tampon uygulanan E.U. için ambulans çağrıldı. Gelen sağlık ekipleri, Ender U.'ya ilk müdahaleyi ambulansta yaptı. Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne götürülen Ender U.'nun hayati tehlikesinin bulunduğu kaydedildi.

Poliste teslim olan Ş.U. ifade veremedi

Olay yerinden 1 kilometre ilerideki halı sahadan polisi arayan Ş.U. ise gelen ekiplere teslim oldu. DHA muhabirinin, "Babanı neden bıçakladın" sorusuna, "Karakolda konuşacağım" diyen Ş.U.'nun, götürüldüğü polis merkezinde de yaşadığı şoktan dolayı ifade veremediği bildirildi.

 

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Haber Tarihi: 16 Haziran 2019 Pazar 16:57
  1. Babalar Günü
  2. Antalya Muratpaşa Mahallesi
  3. Muratpaşa
  4. Akdeniz Üniversitesi Hastanesi

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