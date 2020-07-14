Babacan'ın skandal sözlerine hükümetten sert tepki

Katıldığı bir programda 17-25 Aralık FETÖ'cü darbe girişimine ilişkin görüşlerini aktaran DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan "17-25 Aralık mini darbe teşebbüsüydü" diyerek, Türk siyasetinin dışarıdan dizayn edilmesine yönelik hain girişimi küçümsedi.

Babacan bununla da yetinmeyerek, "O dosyaların bir noktada tekrar incelenmesinde de bir fayda görürüm doğrusu" dedi.

Hükümetten Babacan'a ilk tepki

Ali Babacan'ın bu sözlerine hükümet kanadından yanıt gecikmedi. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Sabah Gazetesi'nden Kenan Kıran'a yaptığı açıklamada Babacan'a çok sert sözlerle yüklendi.

"Babacan FETÖ'ye göz kırpıyor!"

Babacan'ın yaptığı bu açıklamaları, FETÖ kumpaslarına çanak tutmak, olarak yorumlayan Varank şu ifadeleri kullandı;

“Bugün görüyoruz ki, o zaman tüm bu yaşananlara şahitlik etmiş, bakanlık yapmış, şimdi kendi partilerini kurmuş bazı arkadaşlar, 17-25 Aralık’a mini darbe vs. diyerek, masumlaştırma, küçümseme gayretindeler. Zaten bu niyetlerini de, o dönemki soruşturma dosyalarının tekrar gündeme gelmesi gerektiğini söyleyerek açık ediyorlar. 17-25 Aralık’a mini darbe diyenlerin bir sonraki durağı 15 Temmuz’a kontrollü darbe demektir. Hele hele, FETÖ’nün yasa dışı dinlemelerle, kumpas iddianameleriyle oluşturduğu soruşturmaların tekrar gündeme gelmesini istemek, FETÖ’ye göz kırpmaktan başka bir şey değildir.”