Babacan'ın kuracağı partide Nesrin Nas yer alacak mı? AK Partili Eski Bakan Ali Babacan'ın kuracağı yeni partide yer alacağı iddia edilen eski ANAP Genel Başkanı Nesrin Nas, konuya dair açıklama yaptı.

Sezai Erhan yeniakit AK Partili Eski Bakan Ali Babacan'ın kuracağı yeni partide yer alacağı iddia edilen eski ANAP Genel Başkanı Nesrin Nas, “Hiçbir parti kuruluşunda yer almayacağım” dedi. AK Parti'den istifa ederek yeni parti kuracağını açıklayan ve çalışmalara hız veren Ali Babacan'ın partisine HDP eski milletvekillerinden Altan Tan, Ufuk Uras ile eski Anavatan Partisi (ANAP) Genel Başkanı Nesrin Nas’ı kadrosuna katacağı iddia edilmişti. Altan Tan ve Ufuk Uras YeniAkit’e konu hakkında yaptıkları açıklamalarla iddiaları yalanlamıştı. Altan Tan ve Ufuk Uras’ın ardından Nesrin Nas da, Ali Babacan’ın partisinde yer alcağı iddialarını yalanlayarak, “Hiçbir parti kuruluşunda yer almayacağım” dedi.

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