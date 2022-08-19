Babacan'ın çırpınışları

DEVA Partisi lideri Ali Babacan, bugün Nevşehir’in Hacıbektaş ilçesine giderek Hacı Bektaş-ı Veli Türbesi’ni ziyaret etti.

Babacan, sosyal medya hesabından, ziyaretten fotoğraflarla birlikte şu paylaşımı yaptı:

"Bugün, öğretileriyle Anadolu’nun yol göstericilerinden olan Hacı Bektaş-ı Veli’yi ziyaret ettik. İl ve ilçe teşkilatımızla bir araya geldik. Bu vesileyle bir kez daha Hacı Bektaş Veli'yi rahmetle anıyorum."

Erdoğan'dan 5 gün sonra...

Babacan'dan 5 gün önce, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Hacı Bektaş-ı Veli türbesini ziyaret etmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hacı Bektaş Veli'nin Hakk'a Yürüyüşünün 751. Yıl Dönümü Anma Programı'nın ardından Hacı Bektaş Veli Dergahı ve Müzesi'ne geçmişti.

Burada dua eden ve yetkililerden bilgi alan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Hamza Dağ, Mustafa Şen ve Vedat Demiröz ile AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu da eşlik etmişti.

Babacan'ın Erdoğan taklidi, "Muhalefetten de iktidarı destekleyen seçmenden de destek göremeyince son çare taklitlere başladı" yorumlarına neden oldu.